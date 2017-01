Occhi senza lacrime

Monica Tiezzi

Occhi arrossati, palpebre gonfie, bruciore, prurito e sensazione di sabbia, fatica a sopportare le fonti di luce? Potreste soffrire di quello che comunemente - e spesso erroneamente - viene definito «occhio secco» e che è in realtà la Sindrome da disfunzione lacrimale o Lds (Lacrimal dysfunction syndrome), patologia in aumento, che può compromettere la guida notturna, la lettura, il lavoro al pc, anche la visione della tv e nelle forme più gravi causare danni alla superficie oculare. Ne parliamo con Pierangela Rubino, dirigente medico della Clinica oculistica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.

Quali sono le cause della Lds?

Una visione normale dipende da un film lacrimale ben distribuito sulla superficie oculare che è pertanto ben lubrificata. Questo a sua volta dipende da un’adeguata quantità e composizione delle lacrime, dalla loro distribuzione sulla superficie oculare, da una normale ammiccamento e chiusura delle palpebre, e da un turnover del film lacrimale. Se sono presenti tali alterazioni può insorgere la patologia perchè si verifica un’instabilità del film lacrimale a causa di alterazioni qualitative e quantitative. Non solo le lacrime non riescono più a svolgere la loro funzione protettiva e lubrificante, ma possono diventare tossiche perché le sostanze infiammatorie in esse contenute e i detriti non sono «spazzati» via dalla superficie oculare e la loro permanenza è la causa del danno. Il paziente presenterà un’infiammazione della superficie oculare che, se non trattata, innescherà un circolo vizioso che potrà portare ad erosioni corneali.

Chi è più colpito dal problema?

Le stime della prevalenza della Lds vanno dal 10% al 20% della popolazione adulta. I pazienti più frequentemente colpiti sono prevalentemente donne, nel periodo post-menopausale: circa il 20% delle donne nel post-menopausa soffrono di occhio secco, soprattutto se utilizzano come terapia sostitutiva i soli estrogeni.

Ci sono fattori predisponenti?

L’utilizzo di lenti a contatto, il tipo e l'ambiente di lavoro. Per esempio i videoterminalisti, o comunque coloro che durante la loro attività sono costretti a tenere gli occhi aperti, presentano una maggiore evaporazione delle lacrime per la riduzione dell’ammiccamento. Altri pazienti a rischio sono i pazienti con cheratocongiuntivite allergica, i pazienti glaucomatosi o comunque quelli in trattamento farmacologico cronico, soprattutto se con colliri conservati, i pazienti con infezioni, quelli con blefariti e meibomiti e i pazienti sottoposti a chirurgia sia del segmento anteriore che posteriore.

Lo stile di vita dei pazienti e alcune abitudini alimentari possono causare un deficit di vitamina A e di grassi omega 3, causando una maggiore predisposizione alla Lds. Trattamenti farmacologici con diuretici, beta bloccanti, antistaminici, inibitori della pompa protonica (anti-H1), ansiolitici, la chemioterapia e la radioterapia sono altri fattori di rischio. Infine alcune patologie autoimmuni, oltre alla nota sindrome di Sjogren sia primaria che secondaria ad artrite reumatoide, possono essere la causa di Lds, come la colangite stenosante e la cirrosi biliare primitiva. Anche i pazienti affetti da epatite C possono sviluppare Lds.

Come si cura la Lds?

Abbiamo a disposizione diverse armi, che vanno dalle lacrime artificiali agli antinfiammatori e agli integratori. La terapia deve mirare a migliorare l’instabilità del film lacrimale. Il trattamento deve essere costante, completo e duraturo nel tempo e deve essere effettuato più volte al giorno, pertanto devono essere preferiti i farmaci non conservati per limitare gli effetti tossici del conservante sulla superficie oculare. Il paziente deve prendere coscienza che si tratta di una malattia cronica e che anche la terapia deve essere cronica. Ci vorranno diverse settimane o mesi prima di ottenere miglioramenti. Per stabilizzare il film lacrimale è importante migliorare il volume delle lacrime che tende a ridursi per l’eccessiva evaporazione. L’acido ialuronico rappresenta il metodo principale del trattamento della patologia. Si tratta di un polisaccaride che presenta un insieme di cariche negative che hanno la funzione di legare grandi quantità d’acqua. Presente fisiologicamente nelle lacrime normali, è uno dei primi sostituti lacrimali, usato già dalla metà degli anni ’80. Ci sono diverse formulazioni di colliri a base di acido ialuronico e la scelta dipende dalle condizioni di partenza della superficie oculare. Per contrastare l’infiammazione, spesso presente, utile è talvolta l’uso di antinfiammatori: devono essere somministrati per periodi più o meno lunghi e scalati molto lentamente. Utile anche la ciclosporina A topica, ma il suo effetto non è immediato.

Altri trattamenti o precauzioni?

Occorrerebbe migliorare le condizioni ambientali che favoriscono la patologia, trattare la blefarite e la meibomite con impacchi caldi associati ad antibiotici topici e/o sistemici a base di tetracicline, quest’ultimi se necessari. Non da ultimi i trattamenti chirurgici che mirino a correggere i difetti di chiusura palpebrale o le mal-apposizioni palpebrale. Nei casi in cui l’epitelio corneale è gravemente danneggiato, sono utili i trattamenti con bendaggi compressivi, lenti a contatto o l’uso della membrana amniotica.