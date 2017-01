Meningite e vaccini: attivata un'e-mail per chiedere informazioni ai medici

L'Ausl ha attivato una casella di posta elettronica ad hoc per dare informazioni ai cittadini sulle vaccinazioni contro la meningite e più in generale sulla malattia. L'indirizzo è infomeningite@ausl.pr.it.

La nuova e-mail, alla quale rispondono direttamente i medici del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl, è stata attivata oggi vista l’affluenza straordinaria di cittadini agli ambulatori e l’alto numero di telefonate di questi giorni per avere informazioni e prenotare la vaccinazione contro il meningococco C.

La casella di posta elettronica fornisce solo informazioni e si aggiunge ai numeri telefonici già disponibili sia per prenotare la vaccinazione sia per avere informazioni: 0521-396439 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 13,30) per chi risiede nei comuni del Distretto di Parma; 0524-515481 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13) per i residenti nel Distretto di Fidenza; 0521-865302-305 (da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13) per il Distretto Sud Est; 0524-515481 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13) per chi risiede nei comuni del Distretto Valli Taro e Ceno.