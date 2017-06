È corsa alla vaccinazione per iscriversi a scuola

Ormai è legge: il decreto varato dal Consiglio dei ministri il 19 maggio scorso ha esteso da quattro a 12 i vaccini obbligatori per poter frequentare le scuole pubbliche. Archiviate le polemiche fra il fronte dei fautori dei vaccini e la vasta corrente (molto forte in Italia) contraria alle campagne di immunizzazione, resta da capire come verrà applicata la norma. Una norma che ha visto l'Emilia Romagna (e l'assessore regionale alla sanità, il parmigiano Sergio Venturi) fare da apripista con l'introduzione dell'obbligatorietà di quattro vaccinazioni (tetano, polio, epatite B e difterite) per i bambini che frequentano i nidi.

Il decreto legge varato a Roma reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione ad asili nido e scuole materne, ovvero nella fascia d’età 0-6 anni. Ma l’obbligo riguarderà, con modalità diverse, anche elementari, scuole medie e primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 anni dei ragazzi. In questo caso non si prevede il divieto di iscrizione a scuola, bensì sanzioni salate per i genitori, che andranno da 500 a 7.500 euro. Inoltre, il genitore che violi l’obbligo di vaccinazione è segnalato dall'Azienda sanitaria locale al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale.

A diventare obbligatorie, a partire dal prossimo settembre, sono 12 vaccinazioni: le quattro già obbligatorie (antidifterica, antitetanica, antipoliomelitica e antiepatite B) alle quali si aggiungono anti-pertosse, anti-meningococco B e C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella e il vaccino contro l’Aemophilus influenzae. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha comunque precisato che non si tratta di 12 vaccinazioni da fare singolarmente, poichè alcune vengono effettuate in gruppo. L'esavalente, ad esempio, nato per ridurre le iniezioni, immunizza con una sola somministrazione contro difterite, epatite B, poliomelite, tetano, Haemophilus Influenzae tipo b (Hib), pertosse. Plaude il mondo della scienza, mentre il Codacons annuncia che impugnerà il provvedimento perchè «incostituzionale».

Preoccupati gli Uffici scolastici provinciali, che temono che con l'inizio dell'anno scolastico possa essere il caos per le famiglie con bambini e ragazzi non vaccinati. Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli rassicura: potranno essere iscritti lo stesso a scuola, se i genitori certificheranno di aver fatto richiesta di vaccinazioni, con una documentazione che dovrà essere consegnata tra la fine di luglio e la prima metà di settembre alle segreterie degli istituti. Ma vediamo quali sono le vaccinazioni obbligatorie e da quali malattie tutelano.

Un «calcio» a 12 malattie

Anti-polio

La poliomielite è una malattia causata da tre distinti ceppi virali e colpisce i bambini al di sotto dei cinque anni. È altamente infettiva e si trasmette per via orale. Il virus invade il sistema nervoso e provoca paralisi. Nei Paesi dove la malattia non è endemica i bambini sono vaccinati con la forma più blanda di vaccino, con il virus inattivato. Nei Paesi a rischio, invece, si usa ancora il vaccino con il virus attenuato, cioè ancora parzialmente vivo, detto Sabin.

Antidifterico

La difterite è una malattia infettiva acuta provocata dal batterio Corynebacterium diphtheriae che rilascia una tossina che può danneggiare, o distruggere, organi e tessuti. Il vaccino è costituito dalle anatossine tetanica e difterica purificate. La vaccinazione antidifterica è obbligatoria in Italia dal 1939. Dal 1968 è stata resa obbligatoria anche la vaccinazione antitetanica e le due vaccinazioni sono effettuate congiuntamente.

Antitetanica

Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani. Il vaccino è costituito dall’anatossina, cioè dalla tossina tetanica trattata in modo da perdere la sua tossicità, mantenendo però la capacità di stimolare anticorpi protettivi. Una dose di richiamo (associata con le componenti contro la difterite e la pertosse) viene eseguita nel sesto anno e un’altra a 14 anni.

Anti pertosse

È una malattia infettiva di origine batterica molto contagiosa, causata dal batterio Bordetella pertussis. Il vaccino si basa su batteri interi inattivati dal calore ed è spesso associato con il vaccino antidifterico e antitetanico. La vaccinazione viene raccomandata nei bambini dall’ottava settimana di vita. A causa della perdita di immunità nel tempo, sono necessari più richiami: la prima dose, la seconda e la terza vengono fatte a 6-8 settimane di distanza, a cui si aggiunge un’ultima dose di richiamo verso i due anni.

Anti epatite B

Il virus dell’epatite B è un virus a Dna appartenente alla famiglia degli Hepadnaviridae. La trasmissione avviene attraverso trasfusioni di sangue o emoderivati contaminati dal virus, o per tagli/punture con aghi/strumenti infetti, per via sessuale, o al momento della nascita, e nelle settimane successive, da madre a figlio. Il vaccino, obbligatorio in Italia dal 1991, si è dimostrato sicuro ed efficace e fornisce immunità di lunga durata.

Anti Haemophilus influenzae b

L’Haemophilus influenzae di tipo b è un batterio che causa infezioni spesso severe, soprattutto tra i bambini sotto i 5 anni. La trasmissione avviene attraverso contatto diretto, con inalazione di goccioline emesse con le secrezioni naso-faringee. Il vaccino è somministrato in tre dosi: la prima al 3° mese, la seconda al 5° mese, la terza all'11°-13° mese. I bambini oltre i 5 anni in generale non necessitano del vaccino.

Anti morbillo

Il morbillo è una malattia infettiva causata da un virus del genere morbillivirus (famiglia dei Paramixovidae). Si trasmette solo nell’uomo e, una volta contratto, dà un’immunizzazione teoricamente definitiva. Le complicazioni sono relativamente rare, ma il morbillo è responsabile di un numero tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 persone colpite. Il vaccino appartiene ai vaccini vivi attenuati. Una prima dose viene fatta prima del 24° mese di vita con un richiamo verso 5-6 anni o 11-12 anni.

Anti parotite

La parotite è una malattia infettiva causata da un virus appartenente al gruppo dei Paramyxovirus. Causa l’ingrossamento delle ghiandole parotidi, poste sotto i padiglioni auricolari, da cui il nome popolare di «orecchioni». Il vaccino contiene virus vivi attenuati, cioè modificati in modo da renderli innocui, ma capaci di stimolare le difese naturali dell'organismo. Viene somministrato in due dosi: la prima a partire dai 12 mesi compiuti e comunque entro i 15 mesi d'età, la seconda a 5-6 anni.

Anti rosolia

La rosolia è una malattia infettiva causata da un virus del genere rubivirus, della famiglia dei Togaviridae. È pericolosa soprattutto se viene contratta da una donna incinta perchè il virus presenta alti rischi per il feto. L’arma migliore contro la malattia è la vaccinazione con il vaccino vivo attenuato, che ha un’efficacia superiore al 95% e che garantisce immunità a vita. La prima dose viene fatta verso i 12-15 mesi di età, un richiamo verso i 5-6 anni.

Anti varicella

La varicella è una malattia infettiva altamente contagiosa provocata dal virus Varicella zoster (Vzv), della famiglia degli Herpes virus. La trasmissione avviene da persona a persona per via aerea, mediante le goccioline respiratorie. Dal 1995 è disponibile un vaccino, costituito da virus vivo attenuato. La vaccinazione va effettuata con una sola dose ai bambini tra 12 mesi e 12 anni, e con due dosi in chi ha più di 12 anni.

Anti meningococco C e B

Il batterio Neisseria meningitidis (meningococco) alberga nelle alte vie respiratorie (naso e gola), spesso di portatori sani e asintomatici (2-30% della popolazione). Esistono 13 diversi sierogruppi di meningococco, ma solo sei causano meningite e altre malattie gravi: più frequentemente A, B, C, Y e W135. In Italia e in Europa, i sierogruppi B e C sono i più frequenti. Sul fronte della lotta al meningococco, sono attualmente disponibili: vaccini polisaccaridici contro i sierogruppi A, C, Y e W 135, che però forniscono una protezione di breve durata ai soli soggetti di età maggiore di 2 anni; il vaccino coniugato contro il sierogruppo C; il vaccino coniugato contro i sierogruppi A, C, Y e W 135. È di recente introduzione (2014) sia nel mercato che nell'offerta vaccinale di alcune regioni un vaccino anti-meningococco B. m.t.