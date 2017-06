Batteri resistenti ai farmaci: da Parma una nuova arma

Arriva dai laboratori dell'Università di Parma una nuova arma contro le infezioni, soprattutto quelle resistenti agli antibiotici più comunemente usati. Si tratta di un esame in grado di identificare rapidamente e a costi esigui il meccanismo di resistenza a una particolare e importante classe di antibiotici, usando la spettrometria di massa.

L'importanza del lavoro svolto nei laboratori della Virologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma è testimoniata dalla pubblicazione dello studio - realizzato dalla direttrice della Virologia, Adriana Calderaro, in collaborazione con Cristina Arcangeletti, Cristina Medici, Carlo Chezzi, Flora De Conto e con Mirko Buttrini, Maddalena Piergianni, Sara Montecchini, Monica Martinelli, Silvia Covan e Giovanna Piccolo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma - sulla prestigiosa rivista scientifica «Plos One», che così ha messo a disposizione la metodica ideata a Parma alla comunità scientifica internazionale.

Si tratta di un risultato che viene da lontano, come spiega Adriana Calderaro, perchè il laboratorio di Parma ha cominciato ad usare per primo a scopo diagnostico la spettrometria di massa nel 2011, ed ha quindi maturato esperienza nell'uso della strumentazione.

Lo studio parmigiano si inserisce nella lotta sempre più serrata che la medicina sta conducendo per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza: batteri sempre più resistenti ai farmaci antimicrobici, spesso usati impropriamente.

Gli enterobatteri, ad esempio, normalmente fanno parte della popolazione microbica dell’intestino ma, in condizioni particolari, possono causare infezioni anche gravi. Alcuni sono resistenti a quasi tutti gli antibiotici a disposizione, rendendo molto difficile trovare una terapia efficace.

«Le situazioni più gravi si hanno quando questi batteri diventano resistenti anche ad un particolare tipo di antibiotici, i carbapenemi, che rappresentano i farmaci di riferimento per la terapia delle infezioni gravi e invasive da enterobatteri multiresistenti. In questo caso si parla di enterobatteri produttori di carbapenemasi, che è un enzima in grado di “rompere” la catena dei farmaci carbapenemi, rendendoli inefficaci» spiega Adriana Calderaro. Il problema è che per la terapia di queste gravi infezioni non ci sono al momento altre molecole, se non farmaci, gli amminoglicosidi, tossici, da somministrare via endovena, e la cui concentrazione del sangue va controllata più volte al giorno.

La diffusione di questi batteri resistenti avviene da un soggetto infetto con mani non pulite ed è favorita da scarse condizioni igieniche, oltre che da un uso indiscriminato e non necessario degli antibiotici. Lavare bene le mani e precauzioni da parte di chi svolge lavoro assistenziale, con un’accurata igiene dell’ambiente e delle attrezzature, è una delle armi per prevenire il contagio.

Visto il preoccupante incremento delle infezioni da enterobatteri produttori di carbapenemasi in Italia, è stato anche avviato un sistema di sorveglianza e controllo, nella consapevolezza che identificarli rapidamente è essenziale per capire con quali strumenti trattare i pazienti e per bloccarne la diffusione.

Nello studio realizzato nell’ateneo di Parma - che è durato tre anni e durante il quale sono stati usati più di mille ceppi batterici - per scovare i temibili enterobatteri è stata utilizzata la spettrometria di massa «Maldi-tof» (una tecnica di ionizzazione soft) adottando un protocollo alternativo rispetto a quello comunemente usato.

«Il risultato è un nuovo protocollo facile, veloce ed economico per la preparazione dei campioni e per ottenere i risultati. I metodi convenzionali costano circa cento euro, prevedono la coltura dei batteri in terreni solidi in presenza di specifici antibiotici, richiedono personale esperto sia per l’esecuzione sia per l’interpretazione del risultato e un tempo minimo di uno-due giorni per il risultato e la sua interpretazione. Il nostro metodo dà risultati entro due ore e costa solo 48 centesimi» spiega la professoressa Calderaro. Garanzie che probabilmente faranno presto di questo protocollo il nuovo metodo condiviso.