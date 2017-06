Tatuaggi sotto il sole, come non farli «sbiadire»

Il tatuaggio è un must per ragazzi e giovani adulti, sia femmine che maschi: ormai endemico tra i ragazzi, è presente sulla pelle di quasi tre adulti su 10, in particolare si stima ne abbia almeno uno la metà dei nati negli anni Ottanta e Novanta e un terzo di quelli nati negli anni Settanta. Ma la pelle tatuata cambia per sempre la propria struttura e risponde quindi diversamente anche all’esposizione al sole, soprattutto quando non è protetta neppure dagli abiti, in zone di gran moda come la testa, il collo e le mani. Ne parliamo con Claudio Feliciani, direttore della Dermatologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma.

Che precauzioni adottare se si ha un tatuaggio e ci si vuole esporre al sole?

È importante una protezione soprattutto per i tatuaggi di grandi dimensioni, mentre per quelli piccoli il problema non sussiste. Occorre invece fare attenzioni ai nevi melanocitari presenti nell’area in cui si vuole effettuare il tatuaggio, ma oggi i tatuatori professionisti sono molto attenti e lavorano in modo che il nevo sia risparmiato dal disegno.

E se il tatuaggio è stato fatto da poco?

Va protetta con particolare attenzione dal sole la pelle se il tatuaggio è stato fatto da poco tempo. Il rischio infatti è quello di incorrere in ustioni locali, che trasformerebbero il decoro permanente in una cicatrice indelebile. Una crema solare con una protezione da 30 o 50 dovrebbe sempre essere usata durante l’esposizione al sole, non solo dalle persone che hanno la pelle tatuata, ma da tutti, per prevenire i danni alla cute. La scelta di farsi un tatuaggio, in generale, non è da sottovalutare. Non solo perché decidere sulla scia dell’emozione può rendere permanente il ricordo di amori finiti o passioni esaurite, ma perché la colorazione ha conseguenze non trascurabili sull’epidermide.

Dopo un tatuaggio, la pelle si modifica o mantiene le sue caratteristiche?

Il tatuaggio, per definizione, è una modificazione permanente della cute: nella zona tatuata le caratteristiche morfologiche e in parte anche quelle funzionali del tessuto possono cambiare in maniera irreversibile.

Quali sono le più diffuse reazioni allergiche?

La dermatosi, che comprende reazioni eczematose pruriginose, è la più comune. Anche i coloranti iniettati per i tatuaggi temporanei contengono sostanze che in soggetti predisposti possono indurre dermatosi. Un esempio classico è la parafenilendiamina, una sostanza contenuta nel colorante hennè, che viene utilizzata anche in altri tatuaggi non permanenti. Essendo anche un componente dei coloranti per capelli, molte persone sanno già di esserne allergici. Il rischio di sviluppare una reazione grave è comunque molto raro.

Si possono prevenire, e come, le allergie?

In generale i soggetti atopici, ovvero predisposti ad allergie, e chi sa di essere allergico a sostanze chimiche o metalli da contatto è meglio effettui una visita preventiva dal dermatologo o dall’allergologo, per esser sicuri che i pigmenti inseriti sottocute non siano dannosi per la pelle. Fondamentale a tal fine è chiedere la lista dei prodotti che saranno utilizzati durante il tatuaggio. Visite di controllo sono utili quando si nota qualcosa di anomalo nella zona tatuata, anche a distanza di tempo.

Esiste un test da fare prima di recarsi dal tatuatore?

Si, il patch test: cerotti da applicare per due o tre giorni, che testano un’allergia preesistente, ma non sono in grado di prevenire tutte le manifestazioni avverse al tatuaggio. Si effettuano solo su persone selezionate perché predisposte a sviluppare reazioni allergiche e non su tutti.

I prodotti e gli strumenti utilizzati fanno la differenza?

Ormai i tatuatori professionisti sterilizzano gli strumenti e utilizzano prodotti certificati che riducono notevolmente il numero di reazioni avverse secondarie al tatuaggio. È un aspetto importante per prevenire non solo le reazioni allergiche al tatuaggio ma anche altre manifestazioni cutanee che compaiono in circa il 6% dei soggetti che si sottopongono alla procedura.