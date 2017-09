Quel cerotto «sportivo» che aiuta gli ustionati

Non si ferma la ricerca di nuove terapie al Centro Ustioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma diretto da Edorado Caleffi.

Con un’innovativa sperimentazione l’equipe multidisciplinare del Centro ha dimostrato che nel trattamento delle cicatrici da ustione può avere un ruolo decisivo l’applicazione del taping neuro muscolare, il nastro adesivo elastico colorato, che solitamente vediamo «indossato» dagli sportivi per facilitare il recupero dopo traumi o per alleviare il dolore.

I risultati ottenuti con le prime sperimentazioni sono tali che la struttura presenterà al prossimo congresso europeo dei Centri Grandi Ustionati, in programma a Barcellona dal 6 al 9 settembre, gli esiti di un primo studio di ricerca sul ruolo della metodica.

«L’utilizzo del taping nelle zone innestate e in quelle di prelievo della cute accelera il processo di stabilizzazione delle cicatrici, favorendo così la guarigione. Il risultato è che il paziente ottiene in minor tempo rilevanti miglioramenti estetici, legati ad esempio al colore della pelle, ma anche funzionali, come la capacità estensiva della cute, la sensibilità tattile, termica e del dolore e soprattutto il recupero dell’elasticità muscolare» spiega il direttore Caleffi.

«Il tape è uno strumento non invasivo: non genera ulteriore stress al paziente e il suo effetto persiste fino a quando rimane applicato, anzi aumenta con il movimento» spiega la fisioterapista Stefania Allegri della struttura di Medicina riabilitativa del Maggiore diretta da Rodolfo Brianti, prima firmataria dello studio di ricerca.

Fondamentale è la tecnica di applicazione, sia sulla zona ustionata che su quella sana dalla quale viene prelevata la pelle per l’innesto: si parte con strisce di mezzo centimetro, per lavorare su piani più superficiali, per aumentarne la larghezza progressivamente, fino a quasi due centimetri. «Il taping è traspirante, resistente all’acqua ed ha peso e spessore paragonabili a quelli della pelle. Il colore del nastro non ha alcun significato, ma noi lo usiamo neutro, privo di sostanze coloranti, per maggior attenzione alla fragilità della cute nelle zone trattate» aggiunge l’infermiere del Centro Ustioni, Giuseppe De Nunzio, tra gli studiosi che hanno firmato lo studio che sarà presentato a Barcellona. Nelle qualifiche degli autori della ricerca c’è un principio fondamentale che regola l’eccellenza delle strutture sanitarie: il lavoro multidisciplinare, cioè la combinazione di competenze ed esperienze. «Non dimentichiamo che una terapia efficace non è un miracolo, ma il frutto di un lavoro congiunto, svolto per restituire il paziente alla sua vita professionale e affettiva nella condizione migliore possibile. Nel Centro ustioni di Parma non abbiamo mai rifiutato un malato ed accettato ogni sfida, forti di un team collaborativo, nel quale ogni specialità è equipollente» ha sottolineato Caleffi.