Tutti i luoghi comuni e le bufale «no vax»

Obbligatori o facoltativi, i vaccini fanno discutere i genitori, sempre più sospesi tra credenze e verità. Abbiamo cercato di fare chiarezza tra le incertezze più diffuse, ponendo cinque semplici domande a Marella Zatelli, direttore del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda Usl di Parma.

1) I vaccini causano l’autismo.

«Tutti gli studi scientifici sono concordi nell’affermare che non c’è alcun rapporto tra vaccinazioni e autismo. A questa conclusione si è arrivati attraverso differenti tipi di studio, in popolazioni diverse e con vari metodi di indagine. Non è stato rilevato un maggior rischio di autismo dopo la vaccinazione neppure nei soggetti

geneticamente più a rischio, cioè i fratelli dei bambini autistici. Non dimentichiamo che chi ha sostenuto queste ipotesi è stato accusato di frode scientifica e radiato dall’albo dei medici».

2) Nei vaccini ci sono metalli pesanti.

In particolare è dannoso il mercurio. «Dal 2002 i vaccini pediatrici non contengono più mercurio, in passato utilizzato come conservante».

3) Meglio contrarre la malattia che esporsi agli effetti collaterali del vaccino.

«I benefici dell’immunità acquisita con le vaccinazioni superano in modo significativo i gravi rischi dell’infezione naturale, ma le rarissime reazioni severe che si verificano hanno una risonanza enorme, che induce a dimenticare i dati su malattie, complicazioni e morti che con le vaccinazioni vengono prevenute. Ad esempio sia il morbillo che la pertosse possono causare danni neurologici gravi e permanenti e sono causa di convulsioni con una frequenza enormemente superiore a quella dei vaccini».

4) I vaccini sono somministrati troppo presto ai bambini.

«Il programma di vaccinazione si inizia a due mesi compiuti perché il sistema immunitario del bambino è già in grado di rispondere alla vaccinazione; aspettare non serve ad aumentare la sicurezza dell’atto vaccinale; ogni ritardo nell’inizio delle vaccinazioni prolunga il periodo in cui il bambino è suscettibile alle infezioni prevenibili con il vaccino».

5) I vaccini combinati hanno maggiori effetti collaterali.

«Studi clinici dimostrano che la somministrazione contemporanea del vaccino esavalente e del vaccino contro lo pneumococco, oltre a non determinare un aumento degli effetti collaterali severi, non produce una risposta inferiore rispetto alla somministrazione separata dei due vaccini. Lo stesso accade con gli altri vaccini dell’infanzia. E’ vero invece che la somministrazione contemporanea di più vaccini può provocare un aumento delle reazioni locali (gonfiore, arrossamento e dolore nella sede di somministrazione del vaccino) o

generali (soprattutto la febbre). Tuttavia tali inconvenienti sono ampiamente compensati dalla riduzione degli accessi al servizio vaccinale, con conseguente minore stress per il bambino».