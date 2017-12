Come il placebo inganna il cervello

Effetto placebo, una delle locuzioni più conosciute e misteriose della medicina, banalmente bollata come il «niente che cura». Ma siamo sicuri che sia un «niente»? Forse abbiamo sottovalutato il potere della psiche.

In estrema sintesi, si ha un «effetto placebo» quando ingoiando, ad esempio, una pillola di banale zucchero colorato, se ne trae giovamento. È un finto farmaco che, in barba all’assenza di principi attivi, è in grado di farci stare meglio. Se però fino a ieri si pensava che il «niente» fosse capace di curare, purché il paziente fosse indotto con l’inganno a credere di seguire una terapia farmacologica, oggi gli studi dimostrano che alla base dell’effetto c’è molto di più.

L’Università di Basilea ha messo in luce il potere dell’aspettativa. I ricercatori della facoltà di psicologia, psicologia clinica e psicoterapia dell’ateneo svizzero, guidati da Cosima Locher e in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston, hanno dimostrato che un placebo è efficace quanto più il paziente ne è informato.

Hanno infatti condotto un esperimento su un panel di 160 volontari, ai quali è stato chiesto di appoggiare un braccio su una piastra via via sempre più riscaldante e di toglierlo quando ciascuno di loro avesse raggiunto la personale soglia di dolore. I volontari sono stati poi divisi in tre gruppi e curati con tre diversi approcci.

Al primo è stata somministrata una crema, facendo credere che fosse a base di lidocaina (un anestetico locale). Al secondo è stata proposta una pomata senza principi attivi ma dichiarata tale e corredata da un discorso sugli effetti positivi di un farmaco inerte in determinate situazioni. Al terzo, una pomata inerte senza informazioni aggiuntive.

I gruppi con la migliore performance sono stati il primo e il secondo. Il peggiore invece il terzo.

Perché? Lo abbiamo chiesto a Carlo Marchesi, professore di psichiatria al Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università di Parma.

«Lo studio elvetico dimostra che la sensazione soggettiva dolorosa si allevia se il paziente si attende un miglioramento perché il terapeuta lo avverte di questa possibilità. Ciò è possibile perché si attivano aree cerebrali associate alle aspettative positive, le aree cioè che utilizzano come neurotrasmettitori la dopamina, mediatore dei meccanismi di ricompensa e del piacere, e le endorfine. Esattamente come accadeva al cane di Ivan Pavlov (lo scienziato russo che ha messo in luce il «riflesso condizionato», noto anche come «riflesso pavloviano», ndr) che salivava al suono del campanello pur in assenza del cibo».

Per quanto riguarda l’uso ingannevole del placebo, tuttavia, Marchesi mette in guardia sugli aspetti etici: «Il paziente deve essere sempre adeguatamente informato sulla terapia, secondo il consenso informato».

La comunità scientifica ha comunque dimostrato che il placebo esercita la sua maggior efficacia sul dolore (intesa come percezione soggettiva), sull’ansia, sulle fobie e sulla depressione di lieve entità, nonché sul colon irritabile e sulla malattia di Parkinson.

Alla base, c’è un complesso «bouquet» di sostanze «terapeutiche» positive innescate nel nostro organismo. «Sostanze come la già citata dopamina, mediatore chimico dei meccanismi di ricompensa e del piacere, e le endorfine, coinvolte nell’analgesia, hanno un ruolo rilevante nell’effetto placebo», spiega l’esperto. Che aggiunge: «L’aspettativa ha dunque una base biologica e tutti i trattamenti, farmacologici e non, comprendono anche un effetto placebo. Quando un paziente decide di rivolgersi a un terapeuta, l’aspettativa dell’effetto positivo della cura prescritta migliorerà la sua condizione».

Ma non solo: quanto più il medico sarà convincente, tanto più la cura sarà efficace. Questi fattori, cosiddetti «aspecifici», sono sempre presenti, ma è anche indispensabile «valutare l’efficacia di un trattamento confrontandolo con quello del placebo - prosegue l’esperto - Da questi studi risulta, per esempio, che il placebo può essere efficace nei disturbi depressivi o ansiosi di lieve entità ma non nelle forme più gravi nelle quali il farmaco rimane la terapia di prima scelta. È interessante notare che in pazienti affetti da un disturbo depressivo lieve, il placebo modifica il funzionamento di determinare aree della corteccia cerebrale analogamente a quello che si osserva per l’effetto di un antidepressivo».