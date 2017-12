Quando il cuore fa le bizze in aereo

Assieme alla paura di schiantarsi a terra, è l'incubo di molti di coloro che hanno paura di volare: sentirsi male in aereo, non avere a disposizione medici e farmaci per un intervento d'emergenza. Soprattutto, avere un attacco di cuore.

L'arresto cardiaco rappresenta solo lo 0,3% di tutti i malanni a bordo (pesano molto di più sincopi e presincopi, in pratica svenimenti, diabete, ictus e malattie mentali) ma nell'86% dei casi il malcapitato passeggero muore. Per questo è lecito chiedersi cosa si può fare in questi casi, e se le compagnie aeree siano attrezzate per l'evenienza.

Durante il congresso Esa, la Società europa di anestesiologia, che si è tenuto in Svizzera (il prossimo sarà a Madrid) sono state presentate le linee guida per affrontare gli arresti cardiaci in volo: 28 raccomandazioni che, per gli specialisti, potrebbero salvare il 50% degli infartuati.

Si parte dalla conoscenza della BLS da parte dei membri dell’equipaggio, ma l’idea più importante è quella di dotare gli aerei di farmaci d’emergenza come adrenalina, maschere laringee, pulsossimetro per capire la quantità di ossigeno nel sangue.

Ne parliamo con Diego Ardissino, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale Maggiore.

L'aereo rappresenta un rischio per i cardiopatici?

Proprio perché sono in molti ad utilizzarlo, l'aereo presenta anche dei problemi. Se tra le persone che usano l’aereo c’è qualcuno che soffre di malattie congenite che predispongono alla trombosi, l’aereo può addirittura essere un mezzo di trasporto ad elevato rischio. Lo stesso dicasi per i pazienti cardiopatici che soffrono di aritmie minacciose: essere in un luogo ristretto senza possibilità di uscire e senza la possibilità di avere un trattamento adeguato può rappresentare un pericolo.

Cosa si può o si potrebbe fare a bordo?

Tra i trattamenti salvavita per questi pazienti c’è la cardioversione elettrica. La cardioversione delle aritmie minacciose è un trattamento consolidato che viene messo in atto da personale medico ed in alcuni casi anche da personale non medico, se adeguatamente addestrato.

Ci sono defibrillatori sugli aerei?

No, ma alcune compagnie si sono attrezzate con apparecchi semiautomatici che possono essere utilizzati dagli assistenti di volo e dai piloti. Richiedono però la certificazione, che in pratica è un corso di un giorno da sostenere ogni anno per rinfrescare la manualità e tenere aggiornato il personale sulle novità tecniche degli apparecchi.

Non c'è quindi alcun obbligo di defibrillatori durante un volo?

No, e purtroppo non tutte le compagnie aeree ne sono dotate. Sarebbe molto bello se lo fossero, ma il maggior ostacolo è il costo. Avere a disposizione gli apparecchi e tenere aggiornato il personale è un costo enorme se si considera la rarità di questi eventi. Per cui ogni anno di vita salvata ha un costo superiore ai quattro milioni di euro, che in termini di costo/efficacia viene considerato socialmente non accettabile.