Al Maggiore chirurgia facciale su teste congelate

Esercitarsi a fare chirurgia su teste di cadavere congelate. È quello che succederà nella nostra città domani e dopodomani al «corso di dissezione hands-on» sulle tecniche di ricostruzione del cavo orale.

Non è la prima volta che in Italia si usano quelle che vengono chiamate, con una definizione internazionale, «frozen heads», ossia teste congelate, ma la procedura è piuttosto complessa e - al di là dei particolari macabri - interessante. Le teste congelate, lasciate a istituti universitari nelle ultime volontà del defunto o per volere dei familiari, vengono infatti dagli Stati Uniti, dove la donazione per fini scientifici è forse più diffusa che da noi, e sono state pagate duemila euro l'una, più le spese di trasporto. Nel caso della donazione, la testa - una volta staccata dal corpo - viene rimpiazzata con una copia in cera, per permettere comunque una sepoltura non traumatica per i familiari.

«I vasi sanguigni delle teste - spiega Silvano Ferrari, medico del reparto maxillo facciale dell'ospedale Maggiore, uno degli organizzatori del corso assieme ad Enrico Sesenna, direttore del maxillo-facciale, Bernardo Bianchi e Andrea Ferri, altri due specialisti del reparto - sono stati iniettati con appositi fissativi per poterli riconoscere più agevolmente e in maniera più simile al vivente. Durante il corso verranno eseguiti diversi tipi di riposizionamento di tessuti, alcuni prelevati dall'interno della bocca ed altri dalla faccia, per ricostruire vari difetti chirurgici».

Ferrari spiega che si tratta del primo evento di questo tipo in Italia, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei tessuti prelevati dalla bocca, che verranno trattati domani, nella prima giornata del corso.

Le teste saranno 10 e i partecipanti 20 (due per ogni testa), chirurghi maxillo-facciali e otorinolaringoiatri, che si alterneranno a coppie nell'esecuzione delle diverse tecniche.

Il corso si svolgerà nel centro gestito dalla CorporaTech dato in concessione dall'Università, al terzo piano della vecchia nefrologia, sede del dipartimento di medicina e chirurgia.

Particolare attenzione sarà riservata alla gestione dei difetti del cavo orale conseguenti a resezioni oncologiche, al trattamento delle fistole oro-antrali e alla ricostruzione di difetti del volto, patologie di comune riscontro nella pratica clinica quotidiana.

«L'interesse per il corso è stato tale che a poche ore dall'apertura delle iscrizioni i posti disponibili erano già esauriti» dice Ferrari. Tanto che gli organizzatori pensano di metterne presto in cantiere un altro simile.