L'Efsa: una sostanza lassativa contenuta nell'aloe è cancerogena

Quando aggiunti agli alimenti per le loro virtù lassative i derivati idrossiantracenici, che si trovano naturalmente in piante come l’aloe possono danneggiare il Dna e causare il cancro. E’ il risultato di un parere preparato dall’Efsa su richiesta della Commissione europea. Sulla base dei dati disponibili, l’Efsa ha concluso che alcune di queste sostanze sono genotossiche, pertanto non è stato possibile definire una dose di assunzione giornaliera sicura. I preparati di aloe come i gel per gli alimenti sono però generalmente sicuri, perché sottoposti a un processo di purificazione durante la produzione. Le preparazioni di aloe sono inoltre ottenute da parti della pianta in cui i derivati dell’idrossiantracene sono praticamente assenti.