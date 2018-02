Epilessia, aumentano i casi. Ecco come affrontare la crisi

Una crisi che può spaventare molto, quella epilettica, ma che con semplici indicazioni può essere gestita, sia in caso di adulto che di bambino. Per tutti infatti la raccomandazione è porre il paziente in sicurezza, lontano da oggetti pericolosi, togliere gli occhiali e sdraiarlo sul fianco, collocando qualcosa di morbido sotto alla testa. In questo modo, è facilitata l’uscita di saliva dalla bocca e si facilita la respirazione. Imperativa la regola di non cercare di bloccare i movimenti a scatto. Poi, l’indicazione è attendere con pazienza: la crisi dura di norma meno di un minuto, dopo i quali la persona scivola spesso in un sonno profondo ristoratore e, al risveglio, può non ricordare quanto accaduto.

«Le scosse a gambe e braccia sono dovute a una scarica improvvisa e simultanea dei neuroni», spiega Enrico Sasso, del Centro epilessia adulti dell’ospedale Maggiore. «A seconda dell’area del cervello colpita, il paziente manifesterà movimenti ripetuti nell’area del corpo corrispondente, riproducendo il funzionamento del cervello».

Per il 2017 le nuove diagnosi di patologia negli adulti sono 552, ma per riconoscere se una persona è veramente epilettica bisogna scorrere la vita clinica e la storia della famiglia. «Si parte dalla descrizione dell’episodio e si ricostruisce il percorso clinico con attenzione particolare all’osservazione nel tempo», precisa Sasso.

Una crisi non fa di una persona un epilettico. «Ci sono fattori specifici che scatenano crisi senza che ci sia epilessia, come la forte mancanza di sonno, la febbre alta, la disidratazione e l’uso di alcol o droghe».

Del tutto particolare è il caso dell’anziano. «Come conseguenza dell’allungamento della vita, l’epilessia si può presentare come malattia secondaria e dunque associata a altre patologie - spiega Sasso - come ictus e malattie cerebrovascolari, traumi, tumori cerebrali e processi infiammatori».

Il panorama dell’epilessia dunque cambia forma: se prima le nuove diagnosi erano in prevalenza realizzate sui bambini, oggi il numero dei malati adulti è in aumento. Per arrivare alla diagnosi di epilessia vera e propria, dopo la ricostruzione della storia del paziente, si procede a un elettroencefalogramma e, in molti casi, alla risonanza magnetica. «Questo esame produce sequenze di immagini di qualità elevata da un punto vista radiologico, oggi disponibili al Maggiore, e fondamentali per abbordare, per casi peculiari, la nuova frontiera della chirurgia della epilessia - aggiunge Sasso - per la quale è indispensabile identificare, grazie a un pool di esperti, l’area del cervello da cui si originano le crisi».