Le 6 cose da fare appena alzati dal letto

1 PIANIFICARE LA GIORNATA È il primo consiglio di Namni Goel, docente di psichiatria alla University of Pennsylvania’s School of Medicine (Usa). Ad esempio decidere la sera prima i vestiti da indossare e cosa mangiare a colazione. Decisioni che, se prese il mattino stesso, rubano tempo che si può spendere per cose più importanti.

2 NON INDUGIARE NEL LETTO Poltrire dopo il suono della sveglia non porta benefici perché non si può godere di un sonno di qualità. Bene invece seguire orari regolari: il fisico manterrà salutari ritmi circadiani.

3 UN BICCHIERE D'ACQUA Reidrata il corpo dopo ore senza bere e attiva il metabolismo; il corpo ha bisogno di acqua per regolare, ad esempio, i processi digestivi.

4 MEDITARE Può essere un ottimo esercizio per la mente soprattutto se al mattino. La meditazione dà energia, creatività e concentrazione che danno la carica per affrontare tutta la giornata. Non ci riuscite? Scrivete un diario o colorate.

5 SPORT Di prima mattina fa particolarmente bene, libera endorfine (antidolorifici naturali) che restano in circolo tutto il giorno. Utile anche esporsi alla luce naturale, che spegne il sonno (la luce inibisce la produzione di melatonina) e fa bene all’umore.

6 COLAZIONE Un pasto insostituibile perché dà energia e riduce l’appetito per tutto il giorno. Scegliere proteine e i carboidrati sani della frutta; no a dolci e snack che contengono zuccheri cattivi. Chi salta la colazione è meno energico e più a rischio di ingrassare.