Dalla malva al cardamomo: tutti i "poteri" delle tisane

La scienza non ha dubbi: le piante aiutano ma non curano. Ribadito ciò, fra classiche e meno note, ecco un assaggio del pressoché infinito universo delle «erbe in tazza».

CARDAMOMO E SEMI DI FINOCCHIO

Il primo allevia il disagio di un’indigestione; combinato con il secondo, rafforza in maniera sinergica il proprio effetto. Di sicuro c’è che il cardamomo rinfresca l’alito e che il finocchio sgonfia la pancia.

CURCUMA E ZENZERO

Combattono infezioni e infiammazioni. Lo zenzero in particolare allevia la nausea, il mal di mare, il mal d’auto, mentre la curcuma è efficace nella sindrome del colon irritabile e dell’artrite.

ECHINACEA

Ottima per rinforzare il sistema immunitario e per combattere il raffreddore e l’influenza.

MALVA, ALTEA, TASSO BARBASSO E ROSOLACCIO

Combinate, pare siano utile per guarire dal raffreddore e calmare la tosse.

EQUISETO E ORTICA

Drenanti, depurative e rimineralizzanti. Dell’ortica, in particolare, si loda la capacità di abbassare i livelli di acidi urici e il colesterolo.

ROOIBOS

Ricco di vitamina C e antiossidanti, aiuta il sistema immunitario a reagire contro le infezioni. Ha anche un effetto antispasmodico e digestivo.

TIGLIO

In caso di febbre, abbassa la temperatura poiché stimola la sudorazione.

VALERIANA, CAMOMILLA, PASSIFLORA

Per calmare l’ansia e alleviare la tensione. Combinate, le prime due possono essere efficaci anche per arginare l’insonnia causata da agitazione, ansia e stress.

