Una ragazza picchiata e scaraventata giù da un'auto che poi è ripartita sgommando. Un nuovo, truce, episodio di violenza - e ancora una volta la vittima è una donna - in quartiere San Leonardo.

E' successo ieri sera intorno alle 21,30 in via Doberdò, quasi all'angolo con via Trieste.

Ancora fumosi i contorni di quello che è accaduto, anche se ci sarebbe un testimone che potrebbe rivelarsi prezioso.

L'articolo completo è sulla Gazzetta di Parma in edicola