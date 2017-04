Ruba un portafogli: inseguito e arrestato dai carabinieri

Ha arraffato il portafogli da un furgone lasciato aperto lungo via Venezia. Ma il proprietario, a pochi passi insieme con un carabiniere fuori dal servizio, se ne è subito accorto. Ne è nato un inseguimento che si è concluso con l'arresto di un ventiseienne moldavo da parte di una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile. In caserma si è poi scoperto che l'uomo era evaso dai domiciliari e che era inseguito da un mandato di cattura internazionale per una rapina messa a segno in Moldavia nel 2013.