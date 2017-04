Albero colpito da un fulmine in via Callas

Fra le 19,30 e le 21 di ieri, domenica di Pasqua, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Callas (zona via San Leonardo) per rimuovere un albero pericolante. L'albero era stato colpito da un fulmine (nella notte fra sabato e Pasqua c'è stato maltempo a Parma).

Ieri sera via Callas è stata chiusa dalla polizia municipale per motivi di sicurezza, a causa dell'albero pericolante (la foto della strada transennata è tratta dal profilo Twitter della Municipale).