E' arrivato a Parma il padre di Solomon

E' arrivato a Parma, subito in Questura, Fred Nyantakyi (al centro nella foto), il padre di Solomon che si era trasferito a Londra per lavoro da circa un mese e mezzo, Il padre dei tre ragazzi e marito della donna uccisa, dopo essere stato dipendente per 15 anni di una azienda di prodotti gastronomici del Parmense, ha deciso di tentare la fortuna nella capitale britannica e non aveva nascosto il desiderio di poter trasferire tutta la famiglia.