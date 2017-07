Altra situazione segnalata dai lettori in cui, in città, mancano le strisce pedonali. Siamo a San Leonardo: "Per chi si accinge a attraversare per prendere il bus o raggiungere la pista ciclabile. Non esiste attraversamento pedonale 200 metri a valle e a monte di questo punto". Il luogo è Via San Leonardo nei pressi un'Istituto bancario di Parma e il supermercato edile.