Sono fissati per oggi alle 10, nella chiesa di San Leonardo, i funerali di Patience e Maddy, uccise da Solomon Nyantakyi, il ragazzo che improvvisamente si è trasformato nell'assassino di madre e sorella. Le salme saranno poi tumulate nel cimitero della Villetta. Nel pomeriggio, alle 14, i tanti amici della famiglia, molti dei quali in arrivo anche dall'estero, potranno riunirsi in via Palermo, in una sala messa a disposizione dal Comune.