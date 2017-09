San Leonardo, un gruppo di residenti: "Ci sentiamo abbandonati, il Comune agisca rapidamente"

Un gruppo di cittadini di San Leonardo ha inviato una lettera alla giunta e ai consiglieri comunali per chiedere che il Comune affronti i problemi del quartiere, che "si sente abbandonato dall'Amministrazione", soffrendo "da troppi anni di problemi di illegalità diffusa e di insicurezza". Il gruppo ha creato su Facebook la pagina "Manifesto per San Leonardo" e, rivolgendosi agli amministratori, sottolinea che il quartiere "è una priorità". La lettera invoca un impegno bipartisan: "Vi chiediamo di unire idee, proposte, forze (maggioranza ed opposizione insieme) ed agire rapidamente per il bene comune di questo quartiere e della città".

Ecco la lettera che il gruppo di cittadini ha inviato ai membri della giunta e ai consiglieri comunali di Parma:

Il Quartiere San Leonardo è da molti anni considerato un quartiere di serie B.

E’ stato detto da altri e lo ribadiamo noi oggi: fin dalle proteste del 1999 quando alle dichiarazioni degli amministratori che lo definivano la “porta” della città, i cittadini replicavano che era meglio definirlo lo “zerbino” della città.

Un Quartiere che sta subendo una profonda trasformazione etnica e demografica, che anche per questo fa fatica a mantenere una sufficiente coesione sociale e necessita quindi di essere sostenuto in questo percorso di cambiamento affinché le diversità non diventino occasione di conflitto e paura.

Questo è il Quartiere che soffre ormai da troppi anni di problemi di illegalità diffusa e di insicurezza, e che si sente abbandonato dall’Amministrazione comunale.

Dove la questione sicurezza viene spesso degradata a “percezione” mentre non sono percezioni le lotte tra bande di spacciatori, le minacce alle persone, il morto ammazzato per spaccio, il migrante che vive e dorme da mesi nel parco dei Vetrai, il continuo disagio di passare sul marciapiede della via principale del quartiere e dover scansare gli spacciatori, il non sentirsi sicuri di andare a passeggio la sera o rientrare con l’auto nel proprio garage. Qualcuno dice che San Leonardo non è Scampia. Meno male. Ma se non si agisce velocemente ed efficacemente si rischia di arrivare in breve tempo a quella situazione.

Questo è un Quartiere che ha subito negli anni passati una “riqualificazione” edilizia, meglio sarebbe dire ricementificazione peraltro incompiuta, ma che non ha visto neppure recentemente una “rigenerazione urbana”.

Insomma un Quartiere con tanti problemi, ma che ha tantissime potenzialità:

Associazioni di volontari

Società sportive

Parrocchie

Gruppi di cittadini attenti ai bisogni del quartiere

Imprenditori che tengono duro nonostante tutto

e che attende un’Amministrazione attenta e fattiva.

Con l’obiettivo di far presente a voi nuovi Consiglieri ed Amministratori ed aggiornare la situazione del nostro quartiere abbiamo pensato di rendere “visibile” il MANIFESTO PER SAN LEONARDO postando sulla nostra pagina Facebook ( https://www.facebook.com/Manifesto-per-San-Leonardo-1371856412865491/ ) una rubrica denominata DOVE ERAVAMO RIMASTI? di "tortoriana" memoria nella quale riproponiamo tutti i temi del Manifesto (e non solo) accompagnati da tante fotografie facendo un punto della situazione.



Vi chiediamo di unire idee, proposte, forze (maggioranza ed opposizione insieme) ed agire rapidamente per il bene comune di questo quartiere e della città.

Il Sindaco ha affermato in campagna elettorale che è necessario dare delle priorità.

Il Quartiere San Leonardo è una priorità!!!!

Ci auguriamo che la dichiarazione del vice-sindaco rilasciata dopo le elezioni "..Saremo più vicini ai cittadini.... Ascoltare le loro esigenze è necessario per stabilire le priorità degli interventi.." Gazzetta di Parma 29 giugno) possa, questa volta per davvero, diventare realtà.

​

firmato

GRUPPO DI CITTADINI DI SAN LEONARDO



Andrea Maestri

Francesco Levati

Giorgio Giovanardi

Rosaria Furlotti

Emilio Ferrari

Franca Laura Artioli