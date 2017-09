Deviazioni provvisorie causa lavori in via Lombardia

A seguito di lavori che comporteranno la chiusura al traffico veicolare di via Lombardia, da martedì 5 settembre 2017 e fino al termine dei lavori, le linee di trasporto pubblico interessate subiranno le modifiche di percorso di seguito evidenziate:

Linea urbana n. 13 e linee extraurbane dirette a Sorbolo: provenienti da V.le Mentana, anziché percorrere come di consueto P.le Allende e Via Lombardia, i bus proseguiranno diritto fino a raggiungere P.le Vittorio Emanuele, per imboccare quindi V.le Tanara, Via Toscana, e riprendere i loro rispettivi consueti percorsi. Nessuna deviazione in direzione contraria.

In sostituzione della fermata soppressa di P.le Allende i bus effettueranno la fermata di V.le Mentana ubicata poco dopo l’incrocio con lo stesso P.le Allende.

In sostituzione delle fermate soppresse di P.le Sicilia e Via Abruzzi i bus effettueranno la fermata presente in Via Toscana.