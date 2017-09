Alcuni lettori segnalano un black-out esteso nella zona di S.Leonardo-S.Prospero. In alcune attività, interrotta improvvisamente l'erogazione della corrente elettrica, è intervenuto il generatore di corrente. Al momento non se ne conoscono le ragioni e la zona esatta in cui è mancata la corrente elettrica. Sono arrivate in redazione, a ruota, numerose altre segnalazioni. Mancanza di corrente elettrica in periodi più o meno lunghi, da 15 minuti ad un'ora in via Benedetta, via Zani, poi a Casalbaroncolo, Paradigna, Sorbolo, Beneceto, strada Baganzola, tornando in città: via Milano, via Benedetta, strada Naviglio alto. In alcuni punti la corrente elettrica sarebbe ritornata.