Itis, il conflitto in Siria protagonista in assemblea

Interessante e partecipata assemblea all'Itis da Vinci. Il tema? Il conflitto in Siria. E a discuterne, insieme a i ragazzi, il giornalista Maurizio Chierici e Alberto Palladino dell'associazione SOL.ID. Questo l'argomento di apertura dell'inserto della Gazzetta dedicato alla scuola, in edicola tutti i mercoledì. Grande spazio anche alle premiazioni: al Melloni in ricordo di monsignor Pietro Rossolini, le eccellenze al Giordani e la Coppa Marconi Junior ai ragazzi delle medie: chi avrà vinto? Successo della settimana allo Zappa Fermi di Borgotaro e Bedonia per Libriamoci e successo al Bodoni per la conferenza di Gherardo Colombo sul senso di giustizia. Il Gruppo mineralogico ha una nuova «casa»: alla scuola Toscanini di via Cuneo. E per finire, interessante lezione all'Ulivi del filosofo della scienza Andrea Parravicini. E se volete pubblicare foto, video e articoli scrivete a scuola@gazzettadiparma.net. Con questo numero auguriamo a studenti e a prof buone vacanze: Gazzetta scuola torna in edicola l'11 gennaio 2017.