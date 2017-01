Vertici amministrativi dell'Università per i prossimi anni

Per l’Università di Parma il 2017 si apre con un nuovo assetto negli organi e nei vertici amministrativi, dopo l’assegnazione dell’incarico al Direttore generale, le nomine dei vertici dirigenziali, le elezioni dei rappresentanti del personale negli organi accademici e l’avvio dei nuovi Dipartimenti. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le nuove Linee generali di organizzazione dell’Università di Parma che, unitamente al Funzionigramma approvato dal Direttore Generale e entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, hanno completato il disegno riorganizzativo dell’Ateneo, tenendo conto della recente modifica statutaria, delle nuove esigenze normative e organizzative e degli aggiustamenti resi opportuni dall’esperienza di un biennio di riorganizzazione.







DIRETTORE GENERALE E VERTICI DIRIGENZIALI

All’avv. Silvana Ablondi è stato rinnovato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, l’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo fino al 31.10.2019.



Sono stati anche individuati i nuovi vertici dirigenziali dell’Ateneo:



- l’ing. Lucio Mercadanti è stato confermato nell’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi fino al 31.12.2019;

- l’avv. Gianluigi Michelini è stato confermato nell’incarico di Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione fino al 31.12.2019 e ha contestualmente ricevuto l’incarico di Dirigente ad Interim dell’Area Affari Istituzionali e Legale fino al 31.10.2019;

- l’ing. Barbara Panciroli è confermata negli incarichi di Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei e di Dirigente ad Interim dell’Area Edilizia e Infrastrutture fino al 31.12.2019; inoltre assume l’incarico di Vice Direttore Generale;

- l’avv. Anna Maria Perta è confermata nell’incarico di Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti fino al 31.12.2019; inoltre è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

- la dott.ssa Erika Toldo è la nuova Dirigente dell’Area Economico Finanziaria fino al 31.12.2019.





9 DIPARTIMENTI AL POSTO DEI PRECEDENTI 18



Dal 1° gennaio 2017 sono attivi i 9 nuovi Dipartimenti dell’Ateneo, che sostituiscono i 18 esistenti fino allo scorso 31 dicembre:



Ø Dipartimento di Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali – Department of Humanities, Social Sciences and Cultural Industries - Direttore prof. Diego Saglia – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Sara Buffetti

Ø Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e Internazionali - Department of Law, Politics and International Studies – Direttore prof. Giovanni Bonilini – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Magda Gandolfi

Ø Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Department of Engineering and Architecture – Direttore prof. Rinaldo Garziera – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Giuliana Morini

Ø Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability – Direttore prof. Giorgio Dieci – Responsabile amministrativo gestionale dott. Michele Ramigni

Ø Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Department of Economics and Management – Direttore prof. Luca Di Nella – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Anna Magnani

Ø Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco – Food and Drug Department – Direttore prof. Gabriele Costantino – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Cristina Merosi

Ø Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche - Department of Mathematical, Physical and Computer Sciences – Direttore prof. Roberto De Renzi – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Maria Grazia Dallatana

Ø Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Department of Medicine and Surgery – Direttore prof. Antonio Mutti – Responsabile amministrativo gestionale dott. Pietro Schianchi

Ø Dipartimento di Scienze Medico–Veterinarie – Department of Veterinary Science – Direttore prof. Attilio Corradi – Responsabile amministrativo gestionale dott.ssa Marialuisa Ghelfi





NUOVE COMPOSIZIONI DI SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore, in seguito alle elezioni dello scorso novembre, le nuove composizioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in carica fino al 31 dicembre 2020:



Senato Accademico



Direttori dei nuovi Dipartimenti:

· Diego Saglia

· Giovanni Bonilini

· Rinaldo Garziera

· Giorgio Dieci

· Luca Di Nella

· Gabriele Costantino

· Roberto De Renzi

· Antonio Mutti

· Attilio Corradi



Componente elettiva del personale docente



2 Rappresentanti dei Professori di prima fascia

· Paolo Mignosa

· Sara Rainieri



2 Rappresentanti dei Professori di seconda fascia

· Simona Sanfelici

· Renato Bruni



2 Rappresentanti dei Ricercatori

· Roberto Sala

· Paola Goffrini



Componente elettiva del personale Tecnico amministrativo

· Mario Ghillani

· Gianna Maria Maggiali

· Giorgetta Leporati





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Componente docente

· Saverio Bettuzzi

· Maria Careri

· Salvatore Puliatti

· Stefano Selleri



Componente personale Tecnico amministrativo

· Sara Buffetti



Membri esterni

· Ivano Ferrarini, Direttore Generale di Conad Centro Nord

· Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara Automobili