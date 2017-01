L'aperitivo culturale con Bianca Venturini

Di Francesca Dosi (insegnante)

Giovedì 15 dicembre, il Convitto Maria Luigia ha interamente dedicato l’ormai consueto appuntamento con gli “aperitivi culturali” alle celebrazioni in onore della sovrana di cui porta il nome. Alle 17.30, infatti, gli studenti della terza classico-europeo hanno accompagnato un folto gruppo di ospiti attraverso i vasti corridoi a volte, il teatro del Bettoli, la splendida sala dei giganti, la biblioteca storica e la cappella ottocentesca alla scoperta della mostra A scuola con Maria Luigia, curata dal prof. Carlo Mambriani e dal dott. Fabio Stocchi, con il sostegno attivo dell’associazione “Amici del Maria Luigia”. È seguita la conferenza di Bianca Venturini, segretaria della Deputazione di storia patria per le province parmensi, sul tema poco affrontato dei poeti e dei letterati a Parma in età luigina, arricchita da un’importante documentazione audio-visiva proposta al pubblico da Margherita Bono, studentessa di quinta liceo scientifico dell’Istituto.

Bianca, che da anni si occupa di critica letteraria, soprattutto di poetica e di storia locale, ha delineato, con pochi tratti incisivi desunti da una mole importante di letture, l'ambiente culturale nel trentennio ludoviciano, affrontando i maggiori esponenti della letteratura ducale. Nel 1816, per accogliere degnamente Maria Luigia, letterati e poeti hanno porto alla nuova sovrana il loro benvenuto con un volume collettaneo di poesie, acclamando l'avvento di un'epoca nuova e avviando interessanti relazioni tra cultura e potere. Bianca, dopo essersi soffermata sulla figura di Pietro Giordani, ha letto alcuni versi di Jacopo Sanvitale, Vincenzo Mistrali, Ramiro Tonani e F.V. de Castagnola, per poi analizzare il rapporto di questa produzione con la tradizione retorica della poesia celebrativa, ed evidenziare come i componimenti dei letterati di corte, malgrado il buon livello stilistico, fossero essenzialmente lodi rivolte alla sovrana e al suo operato, ancorate alle modalità elegiache del passato. Si è dunque posta, assieme ai presenti, alcune domande sul rapporto esistente tra l'attività editoriale e la produzione letteraria alta del ducato con la letteratura nazionale e i fermenti romantici d’Oltralpe, mettendo in risalto un certo conservatorismo, risultato evidente in relazione a contesti innovativi come il milanese. Eppure Bianca ha mostrato l’esistenza di un “fermento” parallelo, citando brani tratti dalla curiosa produzione “bassa” di Carlo Malaspina e di Giuseppe Callegari, raccontando l’universo vitale e genuino della poesia dialettale, per poi concludere con un inedito regalo fatto ai presenti: ha, infatti, introdotto un lunario da muro del 1836, mostrando una vignetta e leggendo brani di un “contrasto” ironico che conserva una straordinaria e dissacrante attualità. Con un sorriso arguto e lunghi applausi che hanno preceduto il momento d’incontro attorno al ricco buffet offerto al pubblico, si è dunque concluso il terzo appuntamento con gli Aperitivi Culturali organizzati dal Convitto.