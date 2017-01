Di Massimiliano Pasquariello (insegnante)

Nell’Aula Magna dell’ITIS “L.Da Vinci”, gli studenti di alcune classi seconde hanno partecipato al seminario“Come nascono i nuovi materiali”, tenuto dal prof. Massimiliano Lanzi, docente di Chimica Industriale presso l’Università di Bologna. L’incontro è stato organizzato dalla Zanichelli Editore S.p.A, nella figura del dott. Cristiano Bacheri, su invito del prof. Massimiliano Pasquariello.

Gli studenti hanno avuto modo di ascoltare l’evoluzione storica dei materiali polimerici, oggi largamente utilizzati nel settore industriale: con linguaggio semplice ed impiegando strumenti multimediali, il prof. Lanzi ha catturato l’attenzione degli studenti stimolandone la loro curiosità.

La linea temporale seguita dal docente ha mostrato come la produzione dei polimeri sia avvenuta, all’inizio, utilizzando materiali naturali, poi del tutto insufficienti allorché il loro impiego si è esteso su scala industriale.

La necessità, quindi, di produrre tali materiali attraverso reazioni chimiche di laboratorio ha stimolato la ricerca in campo mondiale, che ha visto coinvolti molti scienziati internazionali, fra cui l’italiano Giulio Natta, premio Nobel per la Chimica nell’anno 1963 proprio per le sue scoperte nel campo dei polimeri, il quale portò allora l’Italia ad essere nazione leader nel campo della ricerca scientifica. Infatti, Natta scoprì uno dei materiali termoplastici, il Moplen, ancora oggi più largamente utilizzati nell'industria, trovando un diffuso impiego in ambito idrosanitario e casalingo: nei ricordi di molti italiani che guardavano Carosello fra gli anno Sessanta e Settamta e' rimasta la pubblicita di questo rivoluzionario materiale interpretata da Gino Bramieri.

Il prof. Lanzi ha insistito in modo particolare sull’importanza della ricerca scientifica, in genere, per migliorare le condizioni di vita dell’umanità, gli studenti sono intervenuti numerosi ponendo al relatore domande.