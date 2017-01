L'assemblea al Toschi: yoga e lavori di manutenzione

Ricco il programma dell'assemblea autogestita del liceo artistico Toschi. Laboratori con musica, concerto dei Musicanti di Grema, arte ma anche yoga e manutenzione. I ragazzi infatti si alzano dai banchi e pitturano i muri rovinati. Questo ed altro sull'inserto Scuola della Gazzetta domani in edicola. Il primo febbraio da Parma partiranno 100 ragazzi delle superiori per il Viaggio della memoria nei lager nazisti. Grande mostra sulla Prima Guerra al Bodoni allestita dal prof Zannoni. Trenta alunni del Maria Luigia coinvolti in un progetto annuale con spettacoli alla Scala di Milano. L'interessante lezione di Christian Stocchi sui rischi della rete alla Sanvitale Fra Salimbene. E ancora, la coinvolgente assemblea al Rondani con Andrea Grassi e l'inchiesta: cosa pensano i ragazzi dell'Itis da Vinci della nuova maturità? Se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net