Tutti al cinema con la Consulta

Di Alberto Mori

CPS Parma e il Centro Giovani Montanara si sono uniti per una nuova Rassegna Cinematografica rivolta a tutti gli studenti della nostra provincia.

Proponiamo la visione di film in quattro date nei prossimi mesi e l'organizzazione, al termine degli stessi, di un dibattito propositivo per condividere e scambiare opinioni e idee in merito ai temi affrontati.

A noi studenti della Consulta questo progetto è sembrato l’idea vincente per portare avanti un’attività culturale che possa interessare a tuttinoi giovani.

I quattro film proposti hanno temi e contenuti molto attuali, oltre che essere coinvolgenti al tempo stesso.

Ognuna delle quattro pellicole affronta situazioni e argomenti che possono coinvolgere in prima persona molti di noi, giovani e adolescenti.

Un altro obiettivo è di riconfermare la nostra collaborazione con il Centro Giovani Montanaradi Parma, un ambiente nuovo, aperto e disponibile a sostenere le attività che portiamo avanti per l’intera comunità scolastica della provincia.

Il prossimo incontro avrà luogo giovedì 9 febbraio con “L’attimo fuggente” di Peter Weir.

A seguire il 16 marzo “Io e te” di Bernardo Bertolucci, il 27 Aprile la rassegna si concluderà con “Veloce come il vento” di Matteo Rovere.

Con questa rassegna cinematografica vogliamo promuovere e costruire un punto di ritrovo per tutti noi giovani.

Ogni proiezione inizierà alle 19.30 e l’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti.

Per eventuali informazioni non esitate a consultare la nostra pagina Facebook “Consulta Provinciale Studenti di Parma”.