Gli incontri della Parmigianino

Il vocabolario della democrazia

La Costituzione a scuola

Presentazione

La Costituzione è il documento fondamentale di uno Stato democratico. Molto spesso, però, il suo contenuto viene dato per scontato nel senso comune o, peggio, eluso dal legislatore. Gli incontri che proponiamo per le classi terze della nostra scuola sono volti a stimolare una serie di riflessioni su alcune delle parole chiave della Costituzione italiana, nell’intento di contribuire alla costruzione di un vocabolario comune della democrazia, utile alla loro formazione civica e politica. Per favorire il più possibile l’interazione con il percorso curricolare, questi incontri dovranno essere preparati dai docenti di Italiano, Storia e Geografia nelle classi che vi aderiscono. Verranno, perciò, forniti con largo anticipo, i temi e le fonti a essi relative per favorirne lo studio e la discussione in classe. I quattro incontri previsti nel progetto si baseranno sui primi quattro articoli della Costituzione italiana, concernendo perciò il tema dei diritti fondamentali (art. 2), dell’eguaglianza (art. 3), di democrazia e sovranità (art. 1) e del diritto-dovere al lavoro (artt. 1 e 4). Il calendario degli incontri cerca di riflettere la cronologia delle ricorrenze più significative e in linea con i temi trattati: il 1° febbraio 2017 (prossimo al 25 gennaio, giornata della memoria) sul rapporto tra totalitarismo e diritti fondamentali); l’8 marzo (la festa delle donne chiama in causa l’eguaglianza tra i sessi citata nell’art. 3); il 26 aprile (la festa della liberazione è connessa al tema della democrazia e della sovranità popolare); il 3 maggio (la ricorrenza del 1° maggio, festa del lavoro è evidentemente collegata agli artt. 1 e 4).

Saranno impegnate tutte le terze dell’istituto.

Il giorno della settimana in cui si tengono gli incontri è il mercoledì.

L’impegno orario è dalle 9 alle 11.

Programma

1. L’inviolabilità dei diritti

Totalitarismo e diritti fondamentali (art. 2)

Quando: 1° febbraio 2017, dalle 9 alle 11

Contenuto: riflessione sull’art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Fonti: http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma/comma-8-i-diritti-inviolabili/14643/default.aspx

Ospite: Ilaria La Fata, storica del Centro Studi Movimenti

2. Uomini e donne sono eguali?

Riflessioni sul principio di eguaglianza (art. 3)

Quando: 8 marzo 2017, dalle 9 alle 11

Contenuto: riflessione sull’art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Ci si dovrà chiedere il perché le donne siano discriminate sul lavoro e perché esista tanta violenza sulle donne. Forse esiste un’ineludibile differenza tra maschio e femmina tale da renderla un ostacolo insuperabile all’eguaglianza tra i sessi e dunque alla dignità della persona umana indipendentemente dal sesso? Qual è il contributo specifico della diversità nella costruzione di una società democratica?

Fonti: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/comma-8-luguaglianza-formale/14701/default.aspx

[sulle donne:] http://www.raiscuola.rai.it/articoli/articolo-3-il-principio-di-parità-tra-uomo-e-donna-costituente-e-costituzione/5413/default.aspx

Ospite: Tifany Bernuzzi, antropologa del Centro studi movimenti di Parma.

3. Il principio democratico

Popolo e sovranità (art. 1)

Quando: 26 aprile 2017 dalle 9 alle 11

Contenuto: riflessione sull’art. 1. «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Fonti: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/comma-8-la-sovranità-popolare/14627/default.aspx

Ospite: un esponente dell’associazione culturale Il Borgo.

4. Diritto e dovere al lavoro (artt. 1 e 4)

Riflessioni sul lavoro come mezzo di affermazione individuale e partecipazione alla vita collettiva

Quando: 3 maggio 2017, dalle 9 alle 11

Contenuto: riflessione sull’art. 4: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Dovremo riflettere su un paradosso: se il cittadino intendere adempiere al dovere al lavoro (per smettere di «essere una “zavorra” per la comunità») ma non trova il lavoro a causa della crisi, come può fare?

Anche in età giovanile, siamo davanti a una scelta: il passaggio dalla terza media alla prima superiore, infatti, è il preludio alla scelta del lavoro, poiché ci si trova davanti alla possibilità di prendere strade diverse e alla prospettiva della professionalizzazione dei propri studi.

La società odierna assegna grande importanza a scelte di studio conformi alle esigenze del mondo economico-produttivo, come dimostrato dall’enorme squilibrio di risorse e di prestigio sociale tra gli studi umanistici e quelli scientifico-tecnologici.

C’è poi, un altro problema: il principio meritocratico, presente tanto nel mondo della scuola e del lavoro, privilegia chi possiede le abilità e le competenze, inevitabilmente lascia indietro chi non le ha o non riesce a costruirsele.

Tanti sono i condizionamenti che rendono, a volte, difficile parlare di “scelta”; non si tratta solo di fattori condizionanti esterni ed originarî (condizioni sociali, economiche e culturali della famiglia) ma anche del percorso soggettivo di maturazione psicologica individuale, il quale non è ovviamente lo stesso per tutti, al punto che vi sono tredicenni assolutamente impreparati ad affrontare il drammatico salto alle superiori, altri che invece non ne avvertono minimamente lo sforzo; i primi o cambieranno scuola o la abbandoneranno, i secondi procederanno spediti verso la loro integrazione professionale e sociale.

L’ospite, Andrea Bui, ha lavorato e lavora da anni nel mondo della cooperazione sociale ed è a lui che ci rivolgeremo per avere una panoramica dei ragazzi che ha seguito all’interno della cooperativa La Bula (qual è il tipo di percorso che fanno, quali ne sono gli elementi positivi e problematici, quali gli esiti) e anche per riflettere, con lui, sul diritto-dovere al lavoro sancito nella nostra Costituzione.

Fonti: http://www.raiscuola.rai.it/articoli/comma-8-il-diritto-al-lavoro/15105/default.aspx

Ospite: Andrea Bui, educatore della cooperativa sociale La Bula