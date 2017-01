A Vilnius consegnata la doppia laurea a due studentesse parmigiane

Lo scorso 27 gennaio si è tenuta all’Università di Vilnius, in Lituania, la cerimonia di conferimento della doppia laurea per gli studenti del corso di laurea magistrale International Business and Development - IBD del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Ateneo, che hanno concluso con successo il loro ciclo di studi. Hanno ricevuto il diploma di laurea magistrale e il tradizionale berretto dei laureati le studentesse Chiara Crobu e Fabienne Fabiano. La cerimonia di conferimento, come da tradizione dell'Ateneo di Vilnius, costituisce il momento culminante di un percorso di studi che da diversi anni coinvolge gli studenti del corso IBD. Il corso IBD è stato il primo corso di laurea magistrale dell'Università di Parma interamente erogato in lingua inglese, e uno dei primi attivati in Italia. Il corso vede numerose partnership internazionali, e molti dei suoi studenti partecipano a programmi di internazionalizzazione come Erasmus plus, Overworld.