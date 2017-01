Lo sport all'Ulivi e le lezioni di Forum Solidarietà

Non solo basket e pallavolo. Al liceo scientifico Ulivi tante sono le opportunità per i ragazzi di fare sport: judo, scherma, tiro con l'arco e persino arrampicata. Questo ed altro sull'inserto della «Gazzetta» dedicato alla scuola, in edicola al mercoledì. Come ad esempio i laboratori realizzati da Forum solidarietà grazie a Fondazione Cariparma sulla povertà. E ancora: l'incontro al liceo Marconi con il prof di economia Stefano Zamagni, la super media di Berceto e la interessante riflessione di Federico Paterlini della media Parmigianino sull'elezione di Trump. Al Romagnosi si impara l'inglese dai richiedenti asilo, mentre al Berenini di Fidenza si porta avanti un ambizioso progetto di alternanza scuola-lavoro. A Bedonia i ragazzi dello Zappa Fermi hanno realizzato un fantastico trenino elettrico. Infine, la festa all'istituto Porta con tutti gli studenti premiati. E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.