Un ragazzo dell'Ulivi 2° alle Olimpiadi di italiano

Sono di Bassano del Grappa e di Potenza i due studenti vincitori delle Olimpiadi di Italiano, progetto del Miur che si è concluso oggi a Torino: Martina Buston nella categoria junior e Simone Corbo in quella senior. Ma c'è gloria anche per un ragazzo di Parma, Davide Minari, studente di quinta dell'Ulivi giunto secondo. In tutto, sul podio, sei campioni della lingua nazionale. Con Martina Buston, corona d’alloro anche per Anna Visani, di Imola: "L'italiano - ha commentato - non è solo una passione ma conoscerlo a fondo, per me che sono timida, è anche un modo per esprimermi al meglio». Martina Buston, nonostante la medaglia al collo, ancora dubita «dell’efficacia della mia prova creativa, sicuramente la cosa più difficile di questa gara».

L’italiano è una passione anche per Federica Improda, di Formia, che racconta: «Mi dicevano 'litterae non dant panem' invece io delle lettere voglio fare il mio pane e questa vittoria è un passo avanti e una rivincita verso chi mi prendeva in giro». Sul gradino più alto per i senior, Simone Corbo. Per lui, «fare italiano insieme fa parte della natura del linguaggio. Nella lingua italiana si ritrovano i pensieri dell’Italia attraverso i secoli, un grande tesoro a cui oggi è necessario e doveroso attingere». Secondo Davide Minari, di Parma, al terzo posto Francesco Canazza, di Isola della Scala (Verona), che con la sua vittoria porta per la prima volta uno studente di un istituto professionale fra i campioni assoluti.