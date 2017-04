Nuova scuola materna di Fognano: al via il progetto esecutivo

Ammontano a 1 milione e 850 mila euro i fondi stanziati per il progetto esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Centro Civico di Fognano per realizzazione nuova scuola materna, mediante Partenariato Pubblico Privato, con la forma contrattuale del Leasing in costruendo. Si tratta del lascito Agazzi del 1948, vincolato a funzioni per l'infanzia. L’attuale Amministrazione, a distanza di quasi 70 anni, è giunta pertanto a perseguire le volontà del donatore.

La nuova Scuola Materna di Fognano sarà realizzata in parte all’interno di un’ex Cascina Agricola esistente, già oggetto di un intervento edilizio nel 2009, volto alla realizzazione di un Centro Civico del quartiere stesso, ed in parte in un Corpo di nuova edificazione posto a sud all’interno del parco pubblico di quartiere.

L’intervento consentirà il raggiungimento di due importanti obiettivi di interesse pubblico: una sede idonea alla scuola dell’infanzia e la riappropriazione, da parte del quartiere di Fognano, del complesso architettonico attualmente in disuso. Inoltre, l'intervento ha permesso di pianificare il luogo destinato alla realizzazione della nuova sede del Centro Civico, nell’ambito del riassetto di tutta l’area compresa tra gli esistenti campi sportivi e via Cremonese, consolidandone la funzione di parco pubblico presidiato.

La realizzazione della scuola presuppone il restauro conservativo delle strutture di valore storico e prevede una parte in ampliamento, ad un solo livello, dell'edificio esistente, in modo da offrire le condizioni ottimali, per ampiezza e luminosità, per le attività scolastiche, con la possibilità di ospitare in tutto 3 sezioni.

L’ampliamento occupa un’area pari a circa 221 metri quadrati ad ovest del complesso, in un'area compatibile secondo le norme urbanistiche. Architettonicamente, l'intervento è impostato con criteri di sobrietà.

Nel complesso si tratta di un intervento piuttosto articolato che comprende opere di restauro, ristrutturazione e recupero del complesso esistente; opere edili per la realizzazione di un nuovo ampliamento destinato al potenziamento degli spazi scolastici; opere di sistemazione esterna con un ampio parcheggio e sistemazioni a verde pubblico delle aree accessorie.

Le funzioni ottenute nel complesso architettonico ampliato, saranno articolate su due piani.

Il piano terra della parte esistente sarà destinata all’inserimento di due sezioni. Al primo piano verrà ospitata la terza sezione.

Sempre nell'edifico da ristrutturare, una parte sarà destinata, al piano terra, all’accesso generale del complesso scolastico; primo momento di permanenza scolastica, con attrezzature per riporre effetti personali. Inoltre la porzione ad ovest del casale sarà destinata ad ospitare scale ed ascensore.

La parte nuova, quella che verrà ampliata, avrà pianta rettangolare e sarà suddivisa in due parti con interposto corridoio di collegamento, ampie vetrate verso nord e verso est. A ovest troverà posto un’area esterna pavimentata di collegamento. A sud il locale destinato al riposo per i bambini. Anche il tetto verrà sistemato con posizionamento di impianto fotovoltaico. Sarà un edificio molto all'avanguardia da un punto di vista energetico, con ridotti consumi di gestione e manutenzione, affidabilità di esercizio, flessibilità di impiego, agevole manutenzione.