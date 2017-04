Consiglio degli Studenti, l'Udu: "Sinistra Studentesca, e la democrazia dov'è?”

Il 6 Aprile 2017 si è tenuta la prima riunione del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Parma, nella sua nuova composizione a seguito delle elezioni studentesche tenutesi il 28 e 29 Marzo.

Il Consiglio aveva come punti all’ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente e del nuovo vice-presidente e la formulazione di un parere sul nuovo sistema di tassazione, riformato a seguito della legge di bilancio 2016, e frutto di un lavoro condiviso dell’apposita commissione composta sia da studenti che da docenti e personale tecnico.





Dichiara Enrico Gulluni, coordinatore UDU Parma: “Giovedì abbiamo assistito ad uno dei momenti più bassi nella storia del CdS della nostra Università, in quanto Sinistra Studentesca Universitaria, oltre a eleggere il Presidente del Consiglio Studenti, ha deciso di proporre anche un proprio vice-presidente. Siamo molto sorpresi da questa decisione in quanto, nonostante i numeri, il gruppo che ha la maggioranza non aveva mai eletto un proprio vice-presidente, che in teoria dovrebbe essere una componente a garanzia delle minoranze per permettere che ci sia una più ampia collaborazione e discussione democratica tra tutti i vari gruppi che compongono il Consiglio. Nonostante la candidatura alternativa fosse stata presentata, non dal nostro gruppo ma dal consigliere eletto nelle liste del “Coordinamento Studentesco – Il Mattone” (lista indipendente presente nel dipartimento di veterinaria), SSU ha deciso di tirare dritto eleggendo così tutti i ruoli istituzionali del Consiglio, dimostrando di fatto di non voler cercare assolutamente la collaborazione e la condivisione dei lavori con gli altri gruppi che ne fanno parte.”

“Nonostante numericamente la maggioranza sia schiacciante – continua Gulluni – crediamo che sia assolutamente sbagliato e anti-democratico volersi accaparrare tutto solamente perché i numeri lo consentono. Bisogna fare delle differenze tra numero di rappresentanti all’ interno degli organi dell’Università e rappresentatività effettiva che si ha della popolazione studentesca, due concetti che possono sembrare simili ma che in realtà non lo sono assolutamente.

E’ vero che SSU ha vinto le elezioni, ma è anche vero che hanno votato circa 3900 studenti su 24000 aventi diritto; questo significa che nonostante tutto si fa ancora molta fatica a far comprendere l’importanza che hanno le elezioni studentesche alla popolazione che ci proponiamo di rappresentare, e significa anche che, purtroppo, si ha una bassa rappresentatività degli studenti all’ interno degli organi. Soprattutto per questo crediamo che, quantomeno all’ interno dell’organo dovrebbe rappresentare più di tutti le istanze e i bisogni degli studenti, in quanto composto solo da essi, ci sia bisogno di una collaborazione reciproca e di un costante lavoro di tutte le componenti che ne fanno parte, ma ci dispiace molto constatare come la scelta di SSU vada nella direzione opposta.

Prendiamo atto di questo e ne trarremo le dovute conseguenze. Saranno due anni intensi durante i quali porteremo comunque avanti quello che avevamo proposto durane la campagna elettorale, nonostante i numeri non siano dalla nostra.

Ci troverete sempre dalla stessa parte, quella degli studenti”.