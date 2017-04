Open Day: 6.500 volte successo. E non è finita qui

6.500 visitatori. L’evento “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” ha chiuso la tre giorni dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico con numeri eccellenti, facendo segnare una crescita di oltre l’8% rispetto alla già ottima edizione del 2016.



6.500 dunque le presenze rilevate, tra studenti, famiglie, intere scolaresche e docenti, che hanno raccolto informazioni sui 46 corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico e sui servizi offerti dal nostro ateneo.



Il Salone dell’Università di Parma attira tanti studenti di Parma, dei territori limitrofi ma c’è anche chi viene da più lontano; merito del passaparola, del canale amicale che ha trasmesso il prestigio e la validità degli studi presso l’Ateneo, nonché della vivibilità della città di Parma e della qualità della vita del territorio.



Confermato il successo della postazione “social” dell’Ateneo, nella quale si sono fermate oltre 600 persone che hanno poi condiviso le foto utilizzando gli hashtag dell'appuntamento: #StudiareAParma e #Unipr.



Il numeroso pubblico che ha seguito nel corso delle tre giornate le presentazioni dei 46 corsi di studio in diretta streaming ha confermato l’interesse anche a distanza per l’evento: oltre 2mila le persone che hanno seguito le dirette. Tale modalità è stata pensata per favorire la partecipazione sia dei potenziali studenti fuori sede che dei lavoratori che hanno intenzione di riprendere il percorso formativo interrotto in un’ottica di life-long learning. I video delle presentazioni resteranno visibili anche successivamente all’evento sul canale YouTube dell’Università di Parma.



Affollati, oltre agli stand dei corsi di laurea, anche quelli dei numerosi servizi e strutture dell’Ateneo, dalle attività extra curricolari, alle biblioteche, le opportunità internazionali, i musei di ateneo e tanti altre opportunità che rendono unica l’esperienza di studio e di vita presso la nostra Università.



Tanta partecipazione, un grande successo che coinvolge tutto l’ateneo, che ha richiesto un notevole sforzo di coordinamento da parte di tutte le persone che ne fanno parte. «Siamo molto soddisfatti per la straordinaria affluenza di visitatori ai primi tre giorni di Open Day, un evento che ha coinvolto tutto il personale, dai docenti al personale tecnico amministrativo, nonché i numerosi studenti – afferma sorridendo il Rettore Loris Borghi - e siamo pronti a ricominciare martedì con le Lauree Magistrali, elemento essenziale dell’offerta formativa del nostro Ateneo, che nella giornata loro dedicata potranno essere presentate con la dovuta attenzione ai nostri potenziali studenti e alle loro famiglie ».