Davide, Veronica e Francesco alle Olimpiadi di italiano

C'è aria di trionfo nelle superiori di Parma. E l'inserto Scuola della Gazzetta, in edicola al mercoledì, dedica ai ragazzi parmigiani un grande spazio: Davide Minari del liceo Ulivi è arrivato secondo alle nazionali delle Olimpiadi di Italiano, alle quali hanno partecipato anche Veronica Marzo del Bertolucci e Francesco Azzarone del Romagnosi, che si sono distinti con onore. Coinvolgenti le tre interviste. E non è finita, perché Elisa Pattonieri e Sofia Zecca dell'alberghiero di Bedonia hanno trionfato a Chef to Chef. Gli studenti del liceo Sanvitale raccontano l'incontro con il medico Alberto Pellai dedicato agli orfani nel web. Molto interessante l'appuntamento al Bodoni sulla bellezza dell'Europa e gli scambi culturali. Così come è stato interessante all'Ipsia l'incontro con le forze armate e le forze dell'ordine. Spazio al liceo Porta per la visita a Bergamo e spazio al Marconi per la visita al Cern. Infine, il liceo Bertolucci musicale alla lezione della pianista Vanessa Benelli Mosell. E se volete pubblicare foto, video e articoli scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.