A teatro per crescere: 700 studenti sotto il palco

Come ogni mercoledì in edicola con la «Gazzetta» c'è l'inserto dedicato alla scuola: due pagine per studenti, presidi e prof, ma anche per genitori. Gli argomenti sono vari: dalle gite, ai progetti, passando dalle assemblee. Questa volta tocca al prezioso lavoro che la Fondazione Teatro Due sta facendo con le scuole: ben 700 gli studenti che in pochi mesi hanno partecipato al progetto «Prof, cosa vuol dire essere vivi?»: uno spettacolo in classe, che ridà importanza al dialogo. E ancora, lo scambio culturale del Marconi linguistico con un liceo australiano e l'emozione dei ragazzi del Bodoni al Cinema Edison per un film sui conflitti tra genitori e figli. Grande spazio anche alla bella gita del liceo Ulivi in Spagna, nelle città dell'integrazione. Al Maria Luigia è stata inaugurata un'aula multimediale con 30 pc e due maxischermo. Coinvolgente al Romagnosi la lezione del prof Giovanni Ronchini sull'ex studente Luigi Malerba. E poi, due premi importanti: lo Zappa Fermi di Bedonia a La Spezia per una prova di cocktail e il Marconi scientifico a Roma per un concorso di filosofia. E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.