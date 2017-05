Come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola. Grande spazio alla festa finale del progetto «Il Gran Regno del Gusto» dei Maestri del Lavoro: 600 bambini delle elementari hanno conosciuto i nostri prodotti dell'agroalimentare. Tutti i premiati. Grande spazio anche al Conservatorio Boito che apre le porte alle sue lezioni per chi vorrà iscriversi. E ancora: Valerio Varesi al liceo Sanvitale, l'Ulivi a Monaco di Baviera, Gli studenti del Marconi alle Olimpiadi delle Scienze naturali, l'Erasmus dell'istituto Gadda di Fornovo e Langhirano. Infine, Kiara Fontanesi all'Ipsia: «Non tutti i maschi accettano di essere battuti da una donna». E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net