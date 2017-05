Due serie televisive firmate dal Toschi

Come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta c'è l'inserto dedicato alla scuola: grande spazio alle due serie televisive realizzate dai ragazzi del Toschi.

Interessante studio delle ragazze del Liceo Albertina Sanvitale per l'alternanza scuola-lavoro con gli alunni della Jacopo Sanvitale sull'educazione alla diversità tra uomo e donna. I ragazzi del Marconi diventano invece ricercatori per il progetto EEE. Festa alla «Domenico Maria Villa» per 80 anni di storia e di bambini. Bravi gli «atleti» della Newton alla gara di matematica di Cervia. E ancora l'Erasmus alla media Ferrari con un importante scambio europeo e «Cantiereducare» e ai venti laboratori per educatori e insegnanti: il via lunedì 22 al Teatro Due. E se volete pubblicare articoli, foto e video della vostra scuola scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.