Richard Peto professore ad honorem università di Parma

A sir Richard Peto, docente di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università di Oxford, verrà conferito il titolo di professore ad honorem dell’Università di Parma in Respiratory Medicine. La cerimonia si terrà venerdì 26 maggio all’Auditorium Paganini al "Respiration Day 2017» (http://www.respirationday.com/), convegno internazionale dedicato alle malattie respiratorie, giunto alla 13/a edizione e a cui parteciperanno più di 700 delegati provenienti da più di 30 paesi.

Richard Peto è professore di Statistica medica ed Epidemiologia all’Università di Oxford. Ha iniziato la sua carriera epidemiologica nel 1967, lavorando con Charles Fletcher sul corso naturale della bronchite cronica e dell’enfisema, dimostrando che i fumatori che sviluppavano l’ostruzione delle vie respiratorie potevano diminuirne sostanzialmente il tasso di progressione semplicemente smettendo.

L’approfondimento a lungo termine di questo e di altri studi ha dimostrato che più della metà di tutti i fumatori abituali sono alla fine uccisi dal tabacco, ma coloro che si fermano prima dei 40 anni e, ancora meglio, ben prima dell’età di 40 anni, evitano più del 90% del rischio.

Dagli anni Ottanta, Peto e i suoi colleghi hanno portato avanti studi epidemiologici su fumo, alcool, obesità, diabete e sulla pressione sanguigna in molte popolazioni diverse in Europa, America, Cina, India, Russia e Sudafrica, evidenziando le grandi differenze a livello internazionale sulle principali cause evitabili di morte prematura da malattie non trasmissibili attraverso la valutazione della dimensione attuale e futura dell’epidemia globale di morte da tabacco.