Ulivi, tante le vittorie ai campionati studenteschi regionali

Campionati regionali studenteschi targati Liceo scientifico «Giacomo Ulivi»! Le varie rappresentative che hanno dominato i campionati provinciali di specialità, si sono confermate anche a livello regionale. Con tanta soddisfazione da parte di studenti e insegnanti, nella doppia funzione di accompagnatori e allenatori. Per la prima volta nella storia sportiva del liceo «Giacomo Ulivi» una nostra rappresentanza, composta da Alice Roncella, Elisabetta Reggiani, Ilea Beqiri e Cecilia Chierici, ha partecipato venerdì 12 maggio alla finale regionale del Campionato di Orienteering (nuova disciplina sportiva che sta appassionando sempre più schiere di praticanti e per l’esercizio richiesto all’aria aperta, e per questo incoraggiato anche dal Miur) e, a livello di partecipazione singolare femminile, Alice Roncella (3ªB) ha subito conquistato la medaglia d'oro mentre Cecilia Chierici (1ªL) ha ottenuto il bronzo seguita al quarto posto da Elisabetta Reggiani (3ªL). Naturale conseguenza è stato anche il primo posto nella gara a squadre, accompagnata dalla loro allenatrice prof. Federica Pedretti. Grandissimo risultato per la squadra di rugby maschile che, dopo aver trionfato nel campionato provinciale, ha guadagnato per il secondo anno consecutivo la medaglia d'oro ai campionati regionali, con punteggi netti sugli avversari di Piacenza (51-14), Guastalla (48-7) e Modena (38-14) nel round robin finale, dominando la classifica con un percorso di vittorie netto. Senza dimenticare l'allenatore, prof. Edoardo Marchi, indimenticato giocatore, e l’accompagnatore, prof. Giuseppe Vicari, le congratulazioni vanno a Luca Adorni, Gabriele Carli e Ludovico Massolo, Marco Maggiani e Alberto Pattaccini (2ªA), Pietro Stocchi, Filippo Mussi, Filippo Fanfoni e Davide Sartori (1ªH), Matteo Sorio (2ªG) Carlo D'Apice e Brando Quintavalla (1ªA). Ora l’auspicio è di ripetere quanto meno il risultato conseguito lo scorso anno alla fase nazionale, dove la squadra salì sul podio, magari migliorandolo ancora. Grandi risultati per le squadre femminile e maschile di tiro con l’arco, accompagnati e allenati dalla professoressa Isabella Tamagnini. Il Centro sportivo scolastico degli arcieri conquista un altro titolo regionale a Comacchio: la grande impresa è della squadra femminile che conquista il podio più alto con gli eccellenti piazzamenti di Anna Baronio al primo posto nelle gare individuali, Sadrie Ibrahimi, seconda, e Martina Ghiretti, quinta. Le arciere del nostro liceo hanno saputo imporsi con una prestazione di grande livello anche se tutte alla prima esperienza di gara, ma comunque molto unite e compatte nel raggiungere il risultato. Ottimo risultato anche della squadra maschile, con Vincenzo Balenzio sul podio al secondo posto nell’individuale. Grazie poi ai buoni piazzamenti dei suoi compagni Carlo Pisani e Omar Alougay la squadra ottiene il terzo posto in classifica a squadre a livello regionale. Sempre nel mese di maggio, questa volta a Cesenatico, si sono svolti i Campionati Studenteschi Regionali di duathlon, disciplina durissima, formata da ciclismo e nuoto. Accompagnati dal prof. Marchi, la nostra squadra ancora una volta ha ben figurato. In particolare va segnalata la grande prestazione di Carlo Pelizzoni (2ªG) che ha vinto la gara categoria Allievi con il miglior tempo.

Anche gli altri componenti della squadra (Luca Gambetti, Giulia Cantoni e Sabrina Minardi) che provengono tutti dall'ottima fucina della classe 2ªG, hanno fornito una buona prestazione, tenuto conto che si sono approcciati da poco a questa disciplina sportiva, ponendo le basi per un’ottima prestazione in vista dei campionati nazionali e per il prossimo anno. Anche ai campionati regionali di badminton la squadra del Liceo ha ben figurato, piazzandosi terza nella gara a squadre. La disciplina, seguita soprattutto dal prof. Franco Salvini, che all’interno della scuola ne cura costantemente la diffusione e la pratica, sta sempre più diffondendosi a livello di partecipanti, e i risultanti raggiunti iniziano a dimostrarlo concretamente. Gli studenti che hanno raggiunto il meritato bronzo sono Cantoni Giulia e Storci Riccardo di 2ªG, Riva Marianna e Zuin Jacopo di 3ªG. I prestigiosi piazzamenti dei nostri atleti sono proseguiti anche alla fase regionali di atletica leggera, la regina delle discipline sportive. Sopra tutti Zeudjio Tchiofo Simon, della classe 3ªC, che con i suoi 49.01 metri nel lancio del disco conquista il titolo regionale, confermando ovviamente il titolo provinciale. Gatti Arianna si è poi classificata seconda con 1.57 nel salto in alto. Da segnalare anche la prestazione di Cattabiani Andrea che, nella stessa specialità e alla sua prima esperienza in questa disciplina, fa il suo primato personale con 1.71. «Gli eccezionali risultati raggiunti dagli studenti del Liceo – sostiene il dirigente scolastico Giovanni Brunazzi – sono il coronamento di un lavoro annuale non solo fatto di allenamento e prove, ma anche di uno stare insieme positivo, condividendo valori positivi, come appunto quelli sportivi e di rispetto dell’avversario e delle regole. Il lavoro svolto dai docenti di scienze motorie, grazie anche all’utilizzo condiviso dell’organico potenziato, ha dato i frutti sperati».