I primi 35 anni del Bocchialini: tanti successi

Sul palco dell’auditorium Fabio Bocchialini sono presenti i dirigenti scolastici che hanno permesso all’ITAS Bocchialini di diventare una realtà del territorio agro–alimentare della provincia di Parma: la prof.ssa Anna Rita Sicuri (dirigente in carica), il prof. Andrea Menta e il prof. Fabio Cavalca. Il prof. Giannino Botti, meeting conductor, ha ringraziato tutti i convenuti (ex docenti, ex alunni e alunni del triennio) e gli ospiti presenti e ha dato la parola alla Sicuri. Il suo discorso si è focalizzato sul valore della giornata per la nostra scuola per la valorizzazione di tutte le attività, i progetti che contraddistinguono la nostra scuola. La dirigente ha presentato i progetti importanti che la scuola ha realizzato in questo anno mentre nella seconda ha premiato gli studenti che con impegno e tenacia hanno ottenuto ottimi risultati scolastici nello scorso anno e nel loro percorso personale di crescita. E afferma che «il Bocchialini è un giacimento di talenti ed con immenso piacere poterne parlare e mostrare a tutti che tanti nostri ex studenti hanno raggiunto mete prestigiose sia nel profitto scolastico, che nella crescita umana e personale. E’ questo il frutto dell’impegno profuso da tutte le persone che da 35 anni si sono dedicate con passione a far sì che la nostra scuola diventasse non solo attrattiva per i giovani, ma soprattutto un polo di eccellenza nell’istruzione agroalimentare, riconosciuto a livello locale, ma anche regionale. Infatti il Polo dell’agroindustria di Parma, a differenza di molte altre scuole agrarie è in continua crescita e rappresenta il primo Polo a livello regionale. Nasce il Food Farm 4.0: questa posizione di prestigio si è anche concretizzata con l’aggiudicazione del Bando per la realizzazione di un laboratorio territoriale per l’occupabilità, denominato Food farm 4.0 che è stato pensato come luogo di incontro tra scuola impresa è territorio. Il laboratorio sarà anche luogo di Orientamento aperto a tutte le scuole del primo ciclo dove si promuoverà tra i giovanissimi il valore dell’istruzione tecnica e professionale, dando dignità a questo tipo di professioni e superando lo stereotipo che questi siano lavori usuranti e prettamente maschili. Il laboratorio sarà aperto anche a ITS che prevede nel proprio percorso di studio più di metà delle ore per esperienze di alternanza scuola lavoro, a Università ed Enti di formazione che promuoveranno corsi per i giovani in cerca di occupazione. L’idea progettuale è nata perché si è pensato di realizzare un luogo dove aggregare le conoscenze delle Scuole e le idee e le competenze delle imprese del territorio, creando sperimentazion, ricerca, innovazione e opportunità di lavoro. Sarà allestito un laboratorio per creare le figure professionali necessarie alle imprese facendo sì che l’impresa entri nella scuola per formare secondo le proprie esigenze le professionalità necessarie. Il laboratorio ha pertanto lo scopo di creare un luogo dove i ragazzi potranno imparare le peculiarità del sistema produttivo parmense, farsele proprie, innovarle e svilupparle, ma soprattutto appassionarsi al sistema Parma sarà quindi un modo innovativo di fare scuola. Un breve video ha illustrato il progetto. Quindi ha preso la parola il prof Dello Russo che ha fatto una sintesi storica della Scuola Agraria a Parma.

La storia: «Ritrovarsi per festeggiare il 35° dell’Istituto Tecnico Agrario Bocchialini - ha detto Dello Russo - fa pensare ad una scuola nuova, recente. Invece troviamo tracce delle sue origini già nella prima metà dell’Ottocento, una delle più antiche tra le scuole di Parma». Nel 1982 nascita

sezione agraria all’I.T.G. «C. Rondani». L’intuizione del preside dell’Istituto per Geometri C. Rondani, Antonio Boyer, agrario, di voler ripristinare, nel 1982, una sezione di Agraria a Parma è stata felice così come la sua testardaggine nel perseguire l’obiettivo nonostante la contrarietà di una parte dei docenti, di diverse istituzioni pubbliche e di alcuni personaggi politici del tempo. E’ doveroso quindi dare merito prima di tutti ad Antonio Boyer, che volle ricreare la storica scuola di Agrimensura di Parma voluta da M. Luigia nella prima metà dell’Ottocento, data la vocazione agroalimentare della nostra città. La duchessa infatti fu una forte sostenitrice della prima Scuola di Agraria già a partire dalla metà dell’Ottocento. Acquistò il «Casino e giardino della Salnitrara», (attualmente vi sorge la scuola Montebello) destinandolo prima all’Istituto Veterinario per uso didattico e poi, nel 1855, alla Scuola di Agraria come palestra per le esercitazioni pratiche. Risale invece al 1892 l’anno di fondazione della «Cattedra ambulante» del Dicastero dell’Agricoltura per suffragare la grande necessità di dare l’economia agricola parmense i necessari supporti culturali. La cattedra veniva definita «ambulante» in quanto si trattava di corsi culturali specifici e di diversa durata sull’agricoltura e sulla zootecnia che venivano tenuti nei diversi paesi del Parmense da esperti o laureati del settore per formare i contadini sulle tecniche innovative e sui ritrovati per migliorare la qualità della produzione dei propri prodotti. Il primo docente fondatore fu Antonio Bizzozero, il quale diresse la cattedra ambulante di Parma e trasformò l’aspetto agricolo della provincia, migliorando terre, uomini e bestiame e percorrendo l’intera provincia di Parma fin nei più sperduti casolari di montagna. Con l’Unificazione la Scuola di Agraria fu trasformata in Istituto Agrario il quale, subito dopo, diventò Regio Istituto Tecnico per l’Agrimensura «Macedonio Melloni» (l’attuale Istituto per ragionieri), ove oltre all’agronomia e alla zootecnia si studiavano materie tecniche e progettuali per la misurazione di terreni, per la costruzione di stalle, di rustiche abitazioni e di manufatti utili, oltre alla gestione contabile delle aziende agrarie. Dopo la Liberazione l’Istituto Regio si trasforma in Istituto Commerciale e per Geometri «Macedonio Melloni», per le mutate necessità economiche e commerciali dovute all’industrializzazione e alla necessità di avere più contabili per le aziende, e per far fronte agli accresciuti bisogni di civili abitazione nelle città che si sviluppavano a vista d’occhio. Nel 1960 la sezione Geometri si distacca dal Melloni, per l’alto numero di studenti e diventa I. T. G. Camillo Rondani. Chiuso definitivamente l’Istituto Agrario il mitico «Casino e giardino della Salnitrara», diventa, a seguito di nuove costruzioni, un poderino e viene affidato all’Istituto per Geometri «Rondani» e poi al nuovo Istituto Tecnico Agrario che, dopo diversi anni, prende il nome di «Fabio Bocchialini» e, in sostituzione del vecchio «Casino e giardino», una parte del Podere «Stuard» a S. Pancrazio. Quindi l’istituto tecnico agrario nasce da una costola del «Rondani» ove, per sette anni, è stato la sezione Agraria. Nel 1988 la sezione si stacca dal Rondani per diventare un Istituto Agrario autonomo in tutto e per tutto. L’Istituto ha avuto una crescita esponenziale nei suoi primi 35 anni e ha riportato a Parma l’antico prestigio della cultura agraria in una città divenuta oggi centro mondiale dell’alimentazione. Una scuola che ha raccolto l’eredità del preside Boyer e dell’istituto Rondani nel sapere fare squadra tra personale docente e non docente, dirigenti, studenti e famiglie e che, per questo, è riuscita a dare un’offerta formativa diversa e partecipata con progetti innovativi, anticipando da oltre trent’anni, a proprie spese, gli attuali P.O.F. ministeriali. Motore didattico di tutto è stato il corpo docente, sempre affiatato e con una fortissima spinta di progettualità che l’ha portato a conseguire grandi risultati e pubblici riconoscimenti a livello locale e nazionale: la via Francigena a cavallo da Parma a Sarzana con 32 studenti, più genitori, docenti e guide; l’uscita guidata annuale sui nostri Appennini per i neo iscritti all’istituto; i corsi annuali di ippoetruscologia in Maremma per le seconde classi; la realizzazione di libri di grande interesse didattico interamente realizzati dagli studenti e dati alle stampe (Gh’era ‘na volta, Etruschi, fascino e misteri); la realizzazione di corsi specifici ed extra scolastici per studenti e privati cittadini su problemi dell’agricoltura; la realizzazione al podere Stuart di un frutteto di frutti antichi e dispersi o dimenticati che ha riscosso grande interesse in ambito locale e nazionale; il potenziamento di tutte le attività sportive in collaborazione con società sportive locali e di tipo professionale (rugby in particolare); la partecipazione a mostre e fiere del settore agrario. Il prof. Andrea Menta ha preso la parola salutando i ragazzi con un «Siete bellissimi» e ringraziando il prof. Enzo Melegari per l’incessante impegno nella ricerca e nella conservazione della biodiversità dei frutti antichi e della cultura «contadina», che ha culminato con la donazione all’Istituto del podere Baccarò da parte del signor Beltrame. Il prof. Fabio Cavalca ha portato il suo messaggio di speranza, rivolgendosi a tutti i giovani che desiderano raggiungere un obiettivo. Anche se lo si vede impossibile, quando uno lo persegue senza demordere in Italia lo si riesce a raggiungere e l’ITAS Bocchialini ne è un esempio, voluto contro tutti e tutto, oggi è una realtà. L’ex allievo Roberto Saccani porta la sua esperienza di lavoro legato al mondo agrario. Così come diversi ex studenti oggi sono docenti: il prof. Giannino Botti, la prof. Roberta Zucchelli e la prof. Annalisa Gandolfi. Le premiazioni dei diplomati a.s. 2015/2016: Jennifer Piazza 100 e lode. E dei 4 alunni diplomati con 100/100: Carbone Aurora, Tono Elettra (ora in Galles), Martini Saverio, Oppici Maria Sole. A seguire 42 alunni promossi alla classe successiva con la media maggiore o superiore ad 8. Al convegno ha fatto seguito la consegna presso la serra dell’istituto, dedicata ad un nostro ex «Simone Maraffi», la borsa di studio 2017 «Simone Maraffi» allo studente che ha dimostrato meriti sia sportivi che di studio: Michelangelo Biondelli.