Sanvitale, un redazione per far luce sulla mafia

Un grande lavoro è stato fatto dagli studenti del liceo Sanvitale per far luce sulla mafia: addirittura i ragazzi hanno realizzato una redazione per firmare un giornale online, una radio, un video, un blog e un incontro alla Cocconi con oltre 150 ragazzi. Questo ed altro sull'inserto della Gazzetta dedicato alla scuola, in edicola al mercoledì. Spazio poi ai progetti realizzati dagli istituti superiori per "Impresa in azione" e spazio alla ricerca di Itis e Maria Luigia su "Cittadini e cittadine: stessi diritti?". Bellissimo l'"acrostico" su Auschwitz di Fabio Majavacchi del liceo Bertolucci. Interessante la mostra al Romagnosi su "Vite indegne di essere vissute". Così come ha conquistato il pubblico lo spettacolo della Laura Sanvitale a Collecchio.