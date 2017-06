Maturità a Parma: le commissioni scuola per scuola

Sono state pubblicate sul sito www.istruzione.it le commissioni della Maturità 2017. L’elenco è stato fornito ieri anche alle segreterie delle scuole, come annunciato sui canali social del Miur nell’ambito della campagna #NoPanic. Quest’anno saranno 12.691 le commissioni d’Esame per 25.256 classi coinvolte. Ad oggi (gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni) sono 505.686 le candidate e i candidati iscritti alla Maturità, di cui 489.168 interni e 16.518 esterni.

La prima prova scritta, italiano, si terrà mercoledì 21 giugno, a partire dalle ore 08.30. La seconda prova scritta è in calendario giovedì 22 giugno.

Liceo Classico

Romagnosi 3°A-3°H - 3°C-3°G - 3°B-3°F - 3°D-3°E

Maria Luigia: liceo classico - liceo scientifico

Liceo D'Annunzio - Fidenza: le commissioni



Liceo Scientifico

Marconi sezione A e San Benedetto - C-H - D-E - B e M

San Benedetto sezione unica

Ulivi sezione A - D'Annunzio A-C - C-D - E-F - G-B - H-I

Fermi - Borgotaro A e C

D'Annunzio - Fidenza A e B

Bertolucci A e S - C e D - E e B



Liceo Linguistico

Marconi sezioni L-O - N-P

Fermi - Borgotaro sezioni A e C

D'Annunzio - Fidenza A-L e B-L



Liceo Artistico

Toschi A1 e B1 - A2 e B2 - A3 e B3 - A4 - A5 e B4 - C1 - A6 e A7



Liceo Scienze Umane

Sanvitale A, C e C1 - B, B1 e D - E - H - F e G

Canossa (Fidenza) e Porta (Parma) 5°A e sezione Unica

Fermi - Borgotaro E-D



Liceo Musicale

Bertolucci sezione AM



Istituti tecnici

Turistico: Magnaghi (Salsomaggiore) A-S

Economico: Bodoni 5°B, BSpa, E