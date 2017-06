Sono state pubblicate sul sito www.istruzione.it le commissioni della Maturità 2017. L’elenco è stato fornito ieri anche alle segreterie delle scuole, come annunciato sui canali social del Miur nell’ambito della campagna #NoPanic. Quest’anno saranno 12.691 le commissioni d’Esame per 25.256 classi coinvolte. Ad oggi (gli scrutini si concluderanno nei prossimi giorni) sono 505.686 le candidate e i candidati iscritti alla Maturità, di cui 489.168 interni e 16.518 esterni.

La prima prova scritta, italiano, si terrà mercoledì 21 giugno, a partire dalle ore 08.30. La seconda prova scritta è in calendario giovedì 22 giugno.

Il ministero (Miur) ha pubblicato un motore di ricerca. Bisogna selezionare la provincia, poi il tipo di scuola, l'indirizzo / il settore e l'articolazione/opzione. Una volta trovata la pagina con le classi che interessano, basta cliccare "stampa" a fondo pagina per scaricare il prospetto in formato pdf (esempio).

Il motore di ricerca del Miur