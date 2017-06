La riscoperta del latino: in 90 alla certificazione

Per la prima volta a Parma si è svolta la certificazione di latino: novanta studenti si sono presentati agli esami, utili alle prove d'accesso per i corsi di laurea. Questo ed altro sull'inserto scuola, in edicola al mercoledì con la Gazzetta di Parma, che questa settimana vi dà l'arrivederci a settembre. Su questo ultimo numero prima dell'estate, il risparmio idrico in una lezione, l'Itis da vinci premiato da Crei-amo l'impresa e il concerto in Steccata degli studenti del Maria Luigia. Ma anche il bellissimo spettacolo delle elementari e delle medie di Corniglio: il musical dei «Promessi Sposi» in chiave moderna. Così come sono pieni di soddisfazione i premi nazionali ottenuti dai piccoli pianisti della «Verdi» di Corcagnano. Il prossimo anno scolastico Confconsumatori darà vita a un interessante progetto al Bodoni, per insegnare ai ragazzi la gestione dei soldi. Infine, le cooperative solidali del liceo Bertolucci e le opere realizzate dagli alunni della Fra Salimbene nei laboratori di falegnameria e tessitura. Non rimane che dire, buona estate a tutti e in bocca al lupo a chi dovrà sostenere gli esami.