Oltre 4mila domande nel primo giorno d'immatricolazione

Vero e proprio boom di domande nel primo giorno d’immatricolazioni 2017-2018 all’Università di Parma: alle ore 14 sono state 4.035 le domande inserite nella procedura on line, per gli 11 corsi con accesso in ordine cronologico (1.472 i posti disponibili): un riscontro a dir poco straordinario.

Tutti i corsi con accesso in ordine cronologico sono quindi “saturi”: in alcuni casi, ad esempio Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche, sono bastati alcuni minuti per esaurire i posti a disposizione.

Il corso che ha ricevuto più domande è stato Biologia, con 611 (per 185 posti). A completare il podio Biotecnologie (591 domande per 108 posti), e Scienze motorie, sport e salute (561 domande per 210 posti). Ma per tutti i corsi il numero di domande ha ampiamente superato i posti disponibili.

Ottima dunque la performance del sistema di immatricolazioni on line, che quest’anno ha funzionato alla perfezione reggendo notevoli flussi di traffico e scongiurando i problemi che si erano manifestati in passato. E premiante anche la scelta di articolare le immatricolazioni ai corsi in ordine cronologico su tre fasce orarie, con partenze scaglionate, proprio per decongestionare il traffico web.

Ecco in dettaglio, corso per corso, il numero dei posti disponibili e il numero delle domande d’iscrizione inserite nella procedura on line alle ore 14 di oggi, lunedì 17 luglio:

Biologia: 185 posti - 611 domande

Biotecnologie: 108 posti - 591 domande

Chimica: 100 posti - 259 domande

Chimica e tecnologia farmaceutiche: 123 posti - 516 domande

Farmacia: 170 posti - 505 domande

Psicobiologia e neuroscienze cognitive: 105 posti - 154 domande

Psicologia dell'intervento clinico e sociale: 107 posti - 131 domande

Scienze della natura e dell'ambiente: 87 posti - 147 domande

Scienze e tecnologie alimentari: 115 posti - 378 domande

Scienze motorie, sport e salute: 210 posti - 561 domande

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali: 162 posti - 182 domande



È possibile comunque fare domanda on line per i corsi con accesso in ordine cronologico fino al 30 settembre (il 20 ottobre nel caso delle due lauree magistrali in Psicologia dell'intervento clinico e sociale e Psicobiologia e neuroscienze cognitive).

Anche chi è soprannumerario, cioè chi ha un numero di posizione superiore al numero massimo degli ammissibili, potrà essere ripescato grazie agli scorrimenti delle graduatorie: il primo è previsto per il 23 agosto.