Test di ingresso: 70 candidati a Scienze dell'Architettura. I posti sono 115

Si è svolta questa mattina la prova di ammissione al corso di laurea in Scienze dell'Architettura. I posti disponibili sono 115 e si sono presentati 70 candidati (su 73 iscritti alla prova). Tre posti sono riservati agli studenti extracomunitari.

Mercoledì 13 settembre è in programma la prova di ammissione per i corsi delle Professioni sanitarie. La prova si terrà nella sede didattica di Ingegneria (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze 69/A), con convocazione dei candidati alle 8. Gli iscritti al test sono 1164, i posti complessivi disponibili 424, di cui 24 riservati a studenti extracomunitari e uno riservato in particolare a studenti cinesi.

Tutte le informazioni sui test sono disponibili sul sito web dell’Ateneo, al banner “Test di ammissione”.