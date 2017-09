Nuovo rettore: mercoledì il primo turno delle elezioni, 6 candidati in lizza

Mercoledì 27 settembre, con orario continuato dalle 8 alle 17,30, si svolgerà il primo turno di elezioni per scegliere il nuovo Rettore dell’Università di Parma per il sessennio accademico 2017-2018/2022-23. Sono 6 i candidati in lizza: Paolo Andrei, Saverio Bettuzzi, Maria Careri, Gabriele Costantino, Rinaldo Garziera e Carlo Quintelli.



Sul sito dell'Ateneo, www.unipr.it, c'è un’apposita sezione, a cui si accede dal banner Elezioni del Rettore (http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/elezioni-del-rettore), in cui si possono trovare tutte le informazioni relative alla tornata elettorale: calendario e modalità delle votazioni, profili dei candidati e risultati degli scrutini.



Il corpo elettorale chiamato alle urne è composto ad oggi da:

222 professori di prima fascia

370 professori di seconda fascia

311 ricercatori

858 personale tecnico amministrativo (i voti espressi dal personale tecnico amministrativo sono calcolati nella misura del 15%)

78 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento.



Il numero definitivo degli aventi diritto sarà disponibile sul sito web di Ateneo il giorno precedente le elezioni.



In base all’articolo 8 dello Statuto di Ateneo, in questa prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



Sarà possibile assistere, dalla home page del sito web www.unipr.it, alla diretta web della comunicazione dei risultati da parte del Decano, che avverrà nell’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Ateneo subito dopo la chiusura dei seggi (prevista per le 17.30) e il successivo scrutinio.



SEGGI ELETTORALI E MODALITÀ DI VOTO

I seggi elettorali sono quattro:

seggio n. 1 (Aula Magna – Palazzo Centrale): personale docente dalla lettera A alla M, rappresentanti degli studenti nei consigli di Dipartimento

seggio n. 2 (Sala del Consiglio – Palazzo Centrale): personale docente dalla lettera N alla Z

seggio n. 3 (Aula della Bandiera – Palazzo Centrale): personale tecnico amministrativo dalla lettera A alla G

seggio n. 4 (Aula B – Palazzo Centrale): personale tecnico amministrativo dalla lettera H alla Z



Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza (l’indicazione di più preferenze o di un nominativo diverso da quelli dei candidati rende nulla la scheda). E’ necessario recarsi ai seggi muniti di un valido documento di riconoscimento.





CALENDARIO DELLE EVENTUALI SUCCESSIVE VOTAZIONI

Nell’ipotesi in cui un candidato non raggiunga il quorum necessario (maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto), sono indette due successive tornate elettorali:



martedì 3 ottobre: il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti

giovedì 5 ottobre: ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione avranno riportato il maggior numero di voti.